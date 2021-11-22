Череда пожаров в исторических домах Петербурга – результат непрофессионализма чиновников

Сегодня, 18:14

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Череда пожаров в исторических домах Петербурга – результат непрофессионализма чиновников
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Очередное историческое здание в Петербурге оказалось в огне 24 ноября. Возведенный в 1875 году доходный дом на улице Черняховского, 56 стал четвертой за последнее время сгоревшей постройкой на фоне полного бездействия местных чиновников.

Северная столица медленно, но уверенно теряет свой культурный облик, лишаясь зданий, представляющих историческую ценность. Только за минувшие 1,5 месяца огнем были уничтожены доходные дома Лялевича, и Басевича, пострадал дом Чубакова.

Превратившееся в «заброшку» архитектурное детище Василия фон Геккера на улице Черняховского в Центральном районе Санкт-Петербурга также не дождалось своей реконструкции. Днем 24 ноября здание охватил пожар. При возгорании пострадал один человек.

Смольный пока никак не реагирует на внезапно возникающие пожары в зданиях культурного наследия Санкт-Петербурга. Такое же равнодушие местные власти проявляют к еще уцелевшим историческим постройкам, которые требуют немедленного ремонта. Сколько еще произойдет пожаров на фоне неэффективной работы местного Фонда капитального ремонта и молчания городской администрации, остается только гадать.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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