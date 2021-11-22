Родители учеников школ хотят отказаться от питания «Фирмы Флоридан»

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Родители петербургских школьников все чаще критикуют комбинат соцпитания «Фирму Флоридан». В некоторых школах поставщика пытаются сменить. Особенно после инцидентов, связанных с заболеванием детей.
В прошлом месяце в гимназии № 85 Петроградского района, где питанием занимается «Флоридан», заболели сразу несколько учеников. Некоторым понадобилась медицинская помощь. Последующая проверка показала санитарные нарушения. Однако о какой-либо связи этих случаев с работой поставщика не сообщается.
Спустя месяц, 19 ноября, родители учеников школы № 575 Приморского района рассказали о недомогании своих детей. Про причины пока что тоже ничего не сообщается. Организацией питания в этой школе также занимается «Флоридан». Пресс-секретарь компании не поделился подробностями разбирательства, но отметил, что оно проводится.
Пользователи соц.сетей жалуются, что их не устраивают услуги «Флоридана». Уже неоднократно они пытались сменить поставщика, но каждый раз комбинат снова выигрывал тендеры. Ниже приведены некоторые комментарии.
«Мы ходим в другую школу. И тоже Флоридан». И тоже были случаи. Хотели менять. Вроде дело шло к этому, но «что-то пошло не так» и нас снова кормит «Флоридан».
«Хотелось бы сменить Флоридан! В прошлом году не получилось, к сожалению».
«Пишите обращения и жалобы в администрацию СПБ, с приложением документов из больницы, Беглову, и директору школы. С такой организацией как Флоридан город должен расторгнуть контракты».
Пользователи социальных сетей считают, что «Фирма Флоридан» должна пополнить Реестр недобросовестных поставщиков. Неравнодушным родителям стоит обращаться в надзорные органы напрямую, советуют в соцсетях. Количество негативных комментариев о работе комбината может стать основанием для внеплановой проверки, считают комментаторы.
Ранее к официальным обращениям призывал муниципальный депутат Олег Кравцов, когда в Сети появилось сообщение о якобы «гусенице в супе» в столовой лицея № 419, где за питание отвечает комбинат «Кавалер».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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