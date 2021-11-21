С 2023 года в Петербурге введут систему долговременного ухода за пожилыми людьми

В пресс-службе Смольного сообщили о том, что правительство Петербурга разработало план второго этапа «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года». Речь идет о развитии системы долговременного ухода за пожилыми гражданами. Ожидается, что на базе службы социальных участковых будет создан координационный центр. Помимо этого, в Геронтологическом центре для тех, кто ухаживают за пожилыми родственниками, откроют «Школу ухода». Кроме этого, будет продолжена работа по развитию навигатора социальных услуг и созданию колл-центра. Развивать систему долговременного ухода власти планируют с 2023 года.

В городской администрации сообщили, что для успешного предоставления социальных услуг при информационно-методологическом центре «Семья» планируется развивать социотеку.

Более миллиарда двухсот тысяч рублей будут потрачены на ремонт учреждений, специализирующихся на обслуживании людей в преклонном возрасте. По сообщениям пресс-служба Смольного, цель стратегии - создать условия для активного долголетия жителей Северной столицы.

Как заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, помощь пожилым людям будет оказываться по разным направлениям.

Добавим, что в городе на Неве проживают более 1,22 млн людей старше 60 лет. За последнее десятилетие средний показатель продолжительности жизни увеличился на два года и достиг 74 лет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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