В школе №575 отказались комментировать скандал с вероятным отравлением учащихся

Сегодня, 12:49

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В школе №575 отказались комментировать скандал с вероятным отравлением учащихся

Директор петербургской школы № 575 Приморского района Елена Касавцова отказалась отвечать на вопросы журналистов после вспышки острой кишечной инфекции в образовательном учреждении, произошедшей 19 ноября. Школьный пищеблок опечатан, там проводится проверка специалистами городского управления Роспотребнадзора. До сих пор инспекторы не назвали причину инцидента. Ученики льготных категорий временно получают сухие пайки вместо горячих обедов.

Родители не намерены пускать ситуацию на самотек и готовят коллективное обращение в прокуратуру. Они требуют уделить инциденту особое внимание, поскольку реальное количество пострадавших детей может быть выше. РПН учел только случаи обращений за медпомощью (5 учеников), но немало школьников переболело дома под присмотром родителей.

Один из членов родкомитета признался, что представители школы якобы угрожали отчислением детей, родители которых не прекратят рассказывать о непростой ситуации с питанием.

Обслуживает школу № 575 комбинат «Фирма Флоридан». С начала учебного года это второй подобный инцидент в образовательных учреждениях, где предприятие организует горячее питание. По данным СМИ, «Фирма Флоридан» может выступать одним из интересантов давления на экс-руководителя петербургского управления соцпитания Алексея Барабанщикова, против которого правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Преследование может быть связано с его реформой городского рынка соцпита, которая, по некоторым данным, задела интересы губернатора Беглова. В «Фирме Флоридан» работала супруга нынешнего помощника градоначальника Инесса Захватова. Существует версия, что Беглов решил помешать реформе Барабанщикова руками Захватовых.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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