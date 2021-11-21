В школе №575 не стали рассказывать о действиях после инцидента с заболевшими кишечной инфекцией детей

В понедельник, 22 ноября, школьная столовая ГБОУ №575 Приморского района Петербурга была закрыта, а вместо обязательного горячего питания льготникам выдали сухой паек. Директор школы Елена Касавцова отказалась общаться с журналистами и рассказывать о планах школы после массового отравления детей.

В конце предыдущей недели у нескольких учащихся одновременно проявились признаки острой кишечной инфекции. Специалисты Роспотребнадзора уже начали проверки, однако точной информации о причинах заболевания пока не дали.

Родители отравившихся учеников собрали подписи для обращения в прокуратуру с просьбой проверить работу школьной столовой и оператора соцпитания. Также они отмечают, что статистика заболеваемости детей острой кишечной инфекцией может быть занижена. Роспотребнадзор подтвердил пять заболевших учеников, но, по информации родкомитета, ведомство учло только тяжелые случаи, когда родители обращались за медпомощью.

Представитель родкомитета также сообщил , что руководство школы угрожало отчислением детей, если их родители продолжат рассказывать об отравлении, пишет издание nw24.ru . Правда, от кого именно поступили данные заявления, не уточняется.

С начала учебного года это второй эпизод с острой кишечной инфекцией у школьников в образовательных заведениях, с которыми сотрудничает «Фирма Флоридан». По информации СМИ, этот комбинат может выступать интересантом в уголовном деле против бывшего главы УСП Алексея Барабанщикова. В компании несколько лет работала Инесса Захватова, жена Игоря Захватова, одного из помощников губернатора Петербурга Александра Беглова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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