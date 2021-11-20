Пищеблок школы №575 закрыли после выявления случаев острой кишечной инфекции

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Петербургский Роспотребнадзор закрыл пищеблок 575-й школы в Приморском районе после массового отравления детей. Пока идет проверка, школьникам дают сухие пайки. Учебное заведение обслуживает «Фирма Флоридан».
Ранее пятеро школьников обратились к медикам с острой кишечной инфекцией, один из них попал в инфекционный стационар. Родители винят в отравлении школьную еду и уверены, что пострадавших по факту было гораздо больше, просто не все решили обратиться за помощью к медикам.
Изначально дирекция школы планировала закрыть только буфет, но после встречи с родителями озвучила решение о приостановке работы всего пищеблока. Несмотря на то, что специалисты РПН проводят проверку, родители собирают подписи для прокуратуры. Можно предположить, что они не доверяют надзорному ведомству, которое так и не указало причину недавнего отравления в 85-й гимназии Петроградского района, также обслуживаемой «Флориданом».
Жалобы на оператора питания появляются регулярно, но поставщик отвечает на претензии исковыми угрозами. Более того, ФАС трижды уличала «Флоридан» в картельном сговоре. Несмотря на это, комбинат продолжает поставлять питание тысячам детей Петербурга.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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