Жалобы на отравление в школе №575 стали поводом для разбирательств

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Пресс-секретарь «Фирмы Флоридан» подтвердил, что на данный момент в школе №575 Санкт-Петербурга идет разбирательство после жалоб на отравление учащихся.
По сообщениям СМИ, после приема пищи в столовой ученики почувствовали недомогание и были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Как рассказывают родители, отравились сразу несколько школьников.
За организацию питания в учебном учреждении отвечает «Фирма Флоридан». Журналисты оперативно связались с представителем компании, чтобы прояснить ситуацию. Пресс-секретарь «Фирмы Флоридан» Виктор Теплов сообщил, что на данный момент идет разбирательство. В нем принимает участие и Следственный Комитет. Также он подчеркнул, что более подробный комментарий случившегося последует только после получения документально подтвержденной информации.
Подобный инцидент уже фиксировали месяц назад в гимназии №85, где поставщиком услуг соцпитания также выступала «Фирма Флоридан». По итогам проверки надзорные органы выявили серьезные нарушения. Частые массовые отравления могут указывать на то, что у компании возникли сложности с выполнением обязательств по госконтрактам.
Ранее в сфере социального питания прогремел скандал, связанный с арестом и снятием с должности руководителя УСП Алексея Барабанщикова. После интервью, где Барабанщиков подверг жесткой критике членов администрации города и ситуацию в отрасли в целом, правоохранители провели обыск у чиновника.
Журналисты не исключают факт причастности Александра Беглова к задержанию главы УСП и предполагают, что «Фирма Флоридан» тоже может быть заинтересована в задержании Алексея Барабанщикова. Так, в компании работала Инесса Захватова – жена одного из помощников губернатора Игоря Захватова.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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