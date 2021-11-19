В Санкт-Петербурге после беременности 13-летней девочки задержали продавца алкомаркета

В Петербурге задержан 18-летний парень из-за подозрений в интимной связи с 13-летней девочкой.

Источник в правоохранительных органах сообщил 78.ru, что в конце октября в медицинский центр обратилась 13-летняя девочка. В ходе осмотра врач-гинеколог установил, что малолетняя беременна. Оказалось, что она на 7-й неделе беременности.

С ее слов, в сентябре по обоюдному согласию она вступила в половые отношения с продавцом алкомаркета. Произошло это в квартире одного из домов на улице Оптиков. Врачи проинформировали об этом случае полицию и было возбуждено уголовное дело.

Личность мужчины, с которым у малолетней был половой акт, установили. 18-летний молодой человек был задержан полицией. После беседы его отпустили под подписку о невыезде, и сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства этого происшествия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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