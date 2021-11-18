Более 650 пациентов с коронавирусом находятся в реанимациях Петербурга

За последние 24 часа в больницы Петербурга с коронавирусом были госпитализированы 429 человек. Также за сутки коронавирус был диагностирован у 2637 петербуржцев. За тот же период скончались 75 горожан. Общее число пациентов достигло 8888, сообщает пресс-служба Смольного.

В реанимациях сейчас находится 651 человек, 344 из них подключены к ИВЛ. Пациентов с ковидом принимают 15 городских и три федеральных стационара. При этом более 55 % мест для ковид-пациентов уже заняты, пишет издание Невские Новости.

Стоит сделать вывод о том, что эпидемическая ситуация в Петербурге остается сложной, но в то же время заболеваемость продолжает снижаться, так как днем ранее ковид был выявлен у 2714 человек. Известно, что из больниц выписали 4177 человек. По данным ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа имени А. А. Смородинцева», в Северной столице обнаружили коронавирус у младенца.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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