Более 650 пациентов с коронавирусом находятся в реанимациях Петербурга

Выплату в размере 40 тысяч рублей получили ветераны Битвы под Москвой
В Московской области по 40 тыс. рублей выплатят 122 ветеранам Битвы под Москвой. Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на...Подробнее
За последние 24 часа в больницы Петербурга с коронавирусом были госпитализированы 429 человек. Также за сутки коронавирус был диагностирован у 2637 петербуржцев. За тот же период скончались 75 горожан. Общее число пациентов достигло 8888, сообщает пресс-служба Смольного.
В реанимациях сейчас находится 651 человек, 344 из них подключены к ИВЛ. Пациентов с ковидом принимают 15 городских и три федеральных стационара. При этом более 55 % мест для ковид-пациентов уже заняты, пишет издание Невские Новости.
Стоит сделать вывод о том, что эпидемическая ситуация в Петербурге остается сложной, но в то же время заболеваемость продолжает снижаться, так как днем ранее ковид был выявлен у 2714 человек. Известно, что из больниц выписали 4177 человек. По данным ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа имени А. А. Смородинцева», в Северной столице обнаружили коронавирус у младенца.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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