Смольный не замечает уничтожения городского комбината соцпита другим

Сегодня, 12:44

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Смольный не замечает уничтожения городского комбината соцпита другим

Частные петербургские поставщики школьного и детского питания могут быть связаны с городскими комбинатами, считает экс-руководитель Управления соцпитания Алексей Барабанщиков. Незадолго до задержания чиновник рассказал журналистам о рейдерских захватах, коррупции и картелях на рынке Северной столицы.

Ранее правоохранители задержали Барабанщикова по подозрению в «причинении имущественного ущерба», однако следователи так и не смогли предоставить никаких тому доказательств. Многие петербуржцы требовали отпустить чиновника. Не исключено, что реальная причина уголовного преследования – это инициативы экс-главы УСП по улучшению качества соцпитания, которые невыгодны районным чиновникам.

Перед инцидентом госслужащий рассказал журналистам о текущей ситуации в сфере соцпитания. В своем интервью он раскритиковал Смольный за отсутствие поддержки, а также за игнорирование картельных сговоров между недобросовестными поставщиками и районными администрациями. 

Также Барабанщиков отметил, что частные поставщики нередко добиваются банкротства своих конкурентов с помощью рейдерских захватов. Часто от этого страдают государственные комбинаты, однако городские власти продолжают бездействовать. По словам Барабанщикова, его удивил этот факт, ведь акционер таких предприятий – комитет имущественных отношений. Другими словами, если городская организация не приносит прибыли, то это отрицательно сказывается на бюджете Петербурга.

Как отметил экс-глава УСП, в результате рейдерских захватов госпредприятия становятся собственностью частных поставщиков. Он напомнил о судьбе КСП «Юность», где «частники» выдали кредит комбинату, добились его банкротства и присвоили себе предприятие. Районные чиновники могут быть причастны к подобным манипуляциям, уверен Барабанщиков.

«Все это не могло бы случиться без прямого участия районных администраций, или, как минимум, их попустительства и халатного отношения к городскому имуществу. Когда их (городские комбинаты – прим. ред.) ставят специально в условия, в которых работать невозможно, это уже не рыночная конкуренция, а рейдерство, и этим должны заниматься правоохранительные органы», - считает экс-глава УСП.


Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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