Поддержка Барабанщикова обернулась для создателя «Школьного ревизорро» угрозами

Основательница двух родительских сообщества в социальной сети «ВКонтакте» выступила против уголовного преследования бывшего руководителя петербургского УСП Алексея Барабанщикова. После этого в ее адрес стали поступать угрозы.

Снежана Еклема - администратор сообществ «Объединение школьных матерей СПб » и «Школьный Ревизорро ». Сейчас в данных пабликах, где поднимаются различные вопросы школьного питания, состоят более 22 тысяч родителей. Еклема заявила, что хотела создать сообщество для открытого обсуждения насущных проблем в сфере соцпитания. После того, как группы стали популярными, журналисты нередко обращались к ней с вопросами по поводу скандалов на городском рынке соцпита. Недавно Еклема дала ряду крупных СМИ интервью, в котором поделилась своим взглядом на проблемы в отрасли и рассказала о многочисленных нарушениях поставщиков питания. Разговор коснулся в том числе и ареста бывшего главы УСП Алексея Барабанщикова.

Снежана призналась , что после публичной поддержки бывшего чиновника на ее телефонный номер стали звонить неизвестные, угрожая расправой над ней и ее семьей. По мнению Еклемы, это выглядит «грязной местью» за освещение проблем в сфере соцпита.

«Кто не хочет мириться с этой грязью - пытаются заткнуть. Кто критикует поставщиков - запугать, затоптать, оболгать. Это не 90-ые. Это здесь и сейчас. При таком подходе о качественном питании и заботе о детях нам приходится только мечтать», - отметила Еклема.

Сейчас Барабанщиков находится под стражей – суд отправил его в СИЗО на 2 месяца в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 165 УК РФ. Следователи полагают, что экс-глава городского УСП мог влиять на исход торгов, прошедших летом 2020 года. Тендер касался организации питания в школах Пушкинского района.

СМИ опубликовали документы, из которых следует, что комитет по госзаказу получил право на проведение тендеров от губернатора Петербурга Александра Беглова. Эти сведения на допросе подтвердил руководитель КГЗ Александр Жемякин. Кроме того, пресса предполагает, что Беглов мог лично распорядиться отдать госконтракт городскому комбинату «КСП Красносельского района».

Барабанщиков не признает вину, о чем неоднократно говорил его адвокат. Защита экс-главы УСП полагает, что дело имеет политические мотивы. Родители школьников придерживаются такого же мнения. Они аргументируют свою позицию тем, что лично видели положительные изменения в сфере при Барабанщикове. Однако недобросовестные частные комбинаты питания имеют свои взгляды на его работу, поскольку бывший руководитель УСП разрушал коррупционные схемы, что шло вразрез с их интересами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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