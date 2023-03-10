Обещанные Смольным три площадки для выгула собак не решат проблему с дефицитом этих объектов в Петербурге

Телеканал «78» сообщает, что в 2023 году чиновники Смольного планируют обустроить три площадки для дрессировки и выгула домашних животных. Стоит отметить, что даже в случае сдачи объектов без срыва сроков проблема дефицита таких специализированных площадок в Петербурге не будет решена.

Планы чиновников касаются объектов в Петроградском районе, на Среднем проспекте Васильевского острова и в Приморском районе на Яхтенной улице. На площадках будет размещена уличная мебель и специальное оборудование для дрессировки питомцев.

«В Петербурге, особенно в исторических районах, необходимо создавать и благоустраивать специальные площадки для выгула и дрессировки животных. Это обеспечит комфорт и удобство не только владельцам собак, но и всем жителям города», — заявил петербургский губернатор Александр Беглов.

СМИ указывали на дефицит обустроенных площадок для выгула животных. На данный момент в каждом административном районе насчитывается лишь 2-3 таких объекта при том, в городе порядка 300 тысяч домашних собак.

Ранее сообщалось, что городской парламент разрабатывает законопроект, согласно которому будут установлены правила содержания и выгула домашних животных. При этом условия для выгула питомцев фактически отсутствуют в городе на Неве.

Журналисты сообщают, что с 2019 года в Северной столице были благоустроены только 15 специализированных зон для выгула и дрессировки домашних животных. Можно сделать вывод, что появление всего трех площадок в текущем году не решит давнюю проблему.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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