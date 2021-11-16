В Петербурге 90-летняя пенсионерка получала пенсию купюрами «банка приколов»

Полиция Петербурга разыскивает мошенников, которые обманули 90-летнюю пенсионерку. О провернутой афере сообщает «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

Накануне в правоохранительные органы Северной столицы после неудачного похода в магазин обратилась пожилая петербурженка, которая проживает в девятиэтажке на улице Кржижановского. Купюра в 5000 рублей, которой она хотела расплатиться на кассе «Пятерочки», оказалась сувениром - билетом «Банка приколов».

Женщина очень переживает - банкнота была из ее пенсионных накоплений. Женщина откладывала деньги не один месяц. Она проверила все свои сбережения - все 95 банкнот на сумму 475 тысяч рублей оказались «приколами».

Пенсионерка утверждает, что именно этими фальшивками ей выдавали пенсию - деньги привозили на дом курьеры «Почты России». Женщина уже предоставила полицейским все 13 квитанций.

Кто мог обмануть горожанку и имела ли место подмена предстоит выяснить полицейским. Они уже возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, идет следствие.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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