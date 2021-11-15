Суточное число заразившихся коронавирусом в Петербурге опустилось ниже 3 тысяч

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Петербург обошел Москву по приросту новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки в Северной столице прибавилось 2793 пациента с ковидом. С начала пандемии в городе заболел 760 641 человек, вылечились 686 602. За сутки удалось поправить здоровье 2573 пациентам с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерло 25 271 зараженный, за сутки скончались еще 84 человека.
За прошедшие 24 часа в России выявлено 36 626 случаев заражения, из них 2335 (6,4%) пациентов без клинических проявлений болезни. Всего в стране выявлено 9 182 538 заболевших. Под наблюдением врачей остаются 1 933 062 пациента. Ранее сообщалось, что впервые с октября в реанимациях Петербурга число тяжелых пациентов с ковидом сократилось. Сейчас в красных зонах лечение проходят 7407 петербуржцев, в городе свободно около 40% коечного фонда.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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