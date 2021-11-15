Бойченко сделал громкое заявление по делу Барабанщикова

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Общественный активист в сфере соцпитания Павел Бойченко возмущен началом уголовного преследования бывшего главы Управления соцпитания Санкт-Петербурга Алексея Барабанщикова. Он уверен, что на скамье подсудимых должны оказаться совсем другие люди.
По версии следствия, летом 2020 года Барабанщиков лоббировал интересы городского комбината «КСП Красносельского района» на торгах, чтобы получить контракт на поставку питания в учебные заведения Пушкинского района. Поставщик выиграл тендер за счет качественных показателей, однако предложил за свои услуги более высокую цену, чем его конкурент. Разница в предложениях составила 24 миллиона рублей. Именно эту сумму и называют ущербом, который якобы понес город.
Павел Бойченко уверен, что все обвинения против Барабанщикова надуманы и политически мотивированы. Он отметил, что экс-глава УСП сделал многое, чтобы закупки в сфере соцпитания проходили более прозрачно и законно.
Бойченко рассказал о случае на торгах, который уже отрабатывали сотрудники Федеральной антимонопольной службы, но уголовное дело по нему так и не завели. Речь идет о тендерах на поставку питания в детсады Калининского района, победителями в которых стали комбинаты ООО «Альфа-Провиант» и ООО «Серна».
Активист пояснил, что конкурсная комиссия снимала другие комбинаты с аукционов без объяснения причин, либо же им выставлялись низкие оценки по критериям качества. Представители данных компаний обратились в суд, где выяснилось, что чиновники районной администрации открыто лоббировали интересы «Альфа-Провианта» и «Серны» на торгах.
Общественник отметил, что после вердикта арбитражного суда и итогов проверки торгов специалистами ФАС, уголовное дело против представителя районной администрации так и не возбудили. «Альфа-Провиант» и «Серна» для победы в конкурсах, подконтрольных КГЗ, порой применяли демпинг, доходивший до 65% от цены госзаказа. Правда почти сразу после подписания комбинаты разрывали контракты из-за нерентабельности.
Позже по данным контрактам администрация Калининского района проводила уже свой тендер, без участия комитета по госзаказу. Председателем конкурсной комиссии была первый замглавы Калининского района Татьяна Морозкова. Однако история с безосновательным недопуском других комбинатов, кроме предприятий «Альфа-Провиант» и «Серна», повторилась. Примечательно, что после перезаключения контрактов их сумма увеличилась на 260 миллионов рублей.
В ходе разбирательств, инициированных другими комбинатами, факт нарушения со стороны чиновников Калининского района вновь подтвердился.
Активист отметил, что в отношении Татьяны Морозковой не проводится никаких следственных действий, и она до сих пор продолжает заниматься организацией торгов в сфере соцпитания.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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