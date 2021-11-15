Бойченко сделал громкое заявление по делу Барабанщикова

Общественный активист в сфере соцпитания Павел Бойченко возмущен началом уголовного преследования бывшего главы Управления соцпитания Санкт-Петербурга Алексея Барабанщикова. Он уверен, что на скамье подсудимых должны оказаться совсем другие люди.

По версии следствия, летом 2020 года Барабанщиков лоббировал интересы городского комбината «КСП Красносельского района» на торгах, чтобы получить контракт на поставку питания в учебные заведения Пушкинского района. Поставщик выиграл тендер за счет качественных показателей, однако предложил за свои услуги более высокую цену, чем его конкурент. Разница в предложениях составила 24 миллиона рублей. Именно эту сумму и называют ущербом, который якобы понес город.

Павел Бойченко уверен, что все обвинения против Барабанщикова надуманы и политически мотивированы. Он отметил, что экс-глава УСП сделал многое, чтобы закупки в сфере соцпитания проходили более прозрачно и законно.

«Сам Барабанщиков вину не признал. Что неудивительно, ведь следствие не может внятно ответить на два главных вопроса: каким образом чиновник повлиял на итоги торгов, а главное, с какой целью? Сам факт того, что ему вменяют 165 статью УК, говорит о том, что заявленные 24 миллиона не были похищены, присвоены или каким-либо образом выведены. ВСЕ ЭТИ ДЕНЬГИ БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ КАЧЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ», — пишет общественник.

Бойченко рассказал о случае на торгах, который уже отрабатывали сотрудники Федеральной антимонопольной службы, но уголовное дело по нему так и не завели. Речь идет о тендерах на поставку питания в детсады Калининского района, победителями в которых стали комбинаты ООО «Альфа-Провиант» и ООО «Серна».

Активист пояснил, что конкурсная комиссия снимала другие комбинаты с аукционов без объяснения причин, либо же им выставлялись низкие оценки по критериям качества. Представители данных компаний обратились в суд, где выяснилось, что чиновники районной администрации открыто лоббировали интересы «Альфа-Провианта» и «Серны» на торгах.

«Причём делали это только два члена комиссии из шести – председатель Татьяна Морозкова, первый замглавы Калининского района, и Надежда Сафронова, завхоз детсада №1 Калининского района. Остальные члены комиссии являлись сотрудниками КГЗ и УСП, и никаких претензий ко всем участникам торгов не имели», - рассказал Бойченко.

Общественник отметил, что после вердикта арбитражного суда и итогов проверки торгов специалистами ФАС, уголовное дело против представителя районной администрации так и не возбудили. «Альфа-Провиант» и «Серна» для победы в конкурсах, подконтрольных КГЗ, порой применяли демпинг, доходивший до 65% от цены госзаказа. Правда почти сразу после подписания комбинаты разрывали контракты из-за нерентабельности.

Позже по данным контрактам администрация Калининского района проводила уже свой тендер, без участия комитета по госзаказу. Председателем конкурсной комиссии была первый замглавы Калининского района Татьяна Морозкова. Однако история с безосновательным недопуском других комбинатов, кроме предприятий «Альфа-Провиант» и «Серна», повторилась. Примечательно, что после перезаключения контрактов их сумма увеличилась на 260 миллионов рублей.

В ходе разбирательств, инициированных другими комбинатами, факт нарушения со стороны чиновников Калининского района вновь подтвердился.

«Никаких оснований снимать компании с торгов у комиссии Морозковой не было. Опять же, доказанный и задокументированный судом факт - чиновники Калининского района манипулировали итогами торгов в пользу конкретных участников. Где уголовное дело?!» — задается вопросом возмущенный Бойченко.

Активист отметил, что в отношении Татьяны Морозковой не проводится никаких следственных действий, и она до сих пор продолжает заниматься организацией торгов в сфере соцпитания.

«На каком основании были расторгнуты старые дешёвые контракты с победителями торгов? Кто будет отвечать за увеличение цены новых контрактов на 260 миллионов рублей? А главное куда они ушли, ведь в своих предыдущих заявках комбинаты победители заявили о возможности сэкономить эти средства?» — резюмирует Павел Бойченко.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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