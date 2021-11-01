В Петербурге от коронавируса вакцинировались около 150 беременных женщин

Сегодня, 11:04

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В Петербурге от коронавируса вакцинировались около 150 беременных женщин

В Петербурге от коронавирусной инфекции были привиты порядка 150 беременных женщин. Об этом во время брифинга в ТАСС поведал Дмитрий Лисовец, председатель городского комитета по здравоохранению.

По его словам, такое количество вакцинированных женщин в ожидании ребенка Комздрав совсем не устраивает. Поэтому на ближайшее время комитет запланировал выездные инспекции по женским консультациям. 

Лисовец допустил, что многие беременные петербурженки могут не знать, что им показана вакцинация от коронавируса. Также в Комздраве хотят убедиться в том, знают ли о такой возможности сами гинекологи.

Добавим, что по официальной статистике за время ковид-пандемии в Северной столице коронавирусом переболели более 2 тысяч беременных женщин. Медики рекомендуют многим пациенткам прививаться после 22 недели. Врачи убеждены, что коронавирус для беременных опаснее, чем вакцинация.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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