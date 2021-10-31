До Нового года в Петербурге намерены привить от COVID-19 до 80% жителей

Власти Петербурга собираются до Нового года привить от новой коронавирусной инфекции 80 процентов жителей города. О планах по вакцинации рассказали в комитете по здравоохранению.

Главное, чтобы темпы вакцинации, которые наблюдаются сейчас, не сбавлялись. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на информацию первого заместителя председателя Комздрава Андрея Сарану, на сегодняшний день удалось выполнить планы по вакцинации 57 процентов населения.

Если горожане продолжат прививаться так же активно (а сейчас вакцинируются порядка 20 тысяч граждан в сутки), то на необходимый показатель вакцинированных столица выйдет уже к Новому году.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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