В Петербурге из-за съемок фильма «Анна К» ограничат движение транспорта

Сегодня, 18:59

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В Петербурге из-за съемок фильма «Анна К» ограничат движение транспорта

В Северной столице России из-за съемок художественного фильма «Анна К» пятого ноября с полуночи до 05.30 утра будет ограничено движение транспорта. Об этом горожан через СМИ информирует пресс-служба Комитета по транспорту.

Жителям и гостям следует иметь в виду, что в указанное время будет ограничен проезд на Литейном мосту, Литейном проспекте (в направлении от Шпалерной к Литейному мосту), а также на съезде с Пироговской набережной на Литейный мост и, наконец, на улице Академика Лебедева в направлении от улицы Комсомола к Литейному мосту.

Напомним: с сегодняшнего дня в городе началось временное закрытие остановок трамваев на проспекте Стачек в связи с проведением ремонта трамвайных путей.

Так, сегодня закрывается «Проспект Маршала Жукова» по направлению от станции метро «Автово» и остановки «Проспект Стачек» (в обоих направлениях), а с третьего ноября - «Кронштадтская площадь».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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В Петербурге из-за съемок фильма «Анна К» ограничат движение транспорта

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