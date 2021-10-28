В Петербурге опечатали первые шесть баров-нарушителей локдауна

Сегодня, 11:49

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В Петербурге опечатали первые шесть баров-нарушителей локдауна

С полуночи в Петербурге начался девятидневный локдаун, в связи с чем в городе был проведен первый ночной рейд, призванный предотвратить и пресечь нарушения в период режима повышенной готовности.

По информации издания 78.ru, ссылающегося на комитет по контролю за имуществом, в ходе проверки чиновники посетили 18 заведений общепита на территории Петроградского, Приморского и Центрального районов Северной столицы.

Как оказалось, персонал там работал без обязательных средств индивидуальной защиты, защитные экраны и разметка отсутствовали, журналы дезинфекции, уборки и термометрии должным образом не велись. Не у всех были и QR-коды.

Отмечается, что результатом проведенного ночного рейда в Петербурге стало опечатывание шести баров. Были составлены протоколы о временном запрете деятельности.

Напомним, что с сегодняшнего дня так называемый «мягкий локдаун» начался по всей России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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