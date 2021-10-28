Пекарни и булочные в Петербурге смогут работать навынос в нерабочие дни

В период с 30 октября по 7 ноября правительство Петербурга разрешило работу пекарен, но с определенными ограничениями. В постановлении Смольного отмечено, что пекарни, булочные и другие заведения общественного питания могут работать как розничный магазин на доставку и вынос. Можно будет только сделать заказ, оплатить его и получить. Посетителям пекарен разрешено пользоваться туалетом, сказано в постановлении правительства.

Рестораны и кафе при гостиницах и хостелах смогут работать при условии, что будут обслуживать только постояльцев.

Розничные магазины будут открыты при условии, что посетители не будут находиться в торговых залах. Можно будет посетить магазины, 30 процентов ассортимента в которых составляют продукты или предметы первой необходимости.

Также в Северной столице смогут работать банки, шиномонтажки, магазины по продаже цветов, канцелярии, очков и линз.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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