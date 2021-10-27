В Петербурге жителям упростили порядок получения QR-кодов о вакцинации

Сегодня, 14:49

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В Петербурге жителям упростили порядок получения QR-кодов о вакцинации

В Петербурге запустили свою систему QR-кодов для вакцинированных, чтобы упростить их получение для горожан. Об этом сообщил комитет по информатизации, передает «Фонтанка».

В Северной столице можно будет получить QR-код прямо в момент завершающего этапа вакцинации. Для однокомпонентных вакцин – в день вакцинации, при вакцинации двухкомпонентным препаратом – в день получения второй прививки.

Уже идет доработка Портала государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга и медицинские системы, чтобы можно было реализовать этот функционал.

В бланке сертификата, который смогут получить петербуржцы, будет печататься QR-код, который будет считываться так же, как и тот, который выдает федеральный портал государственных услуг.

Получить этот сертификат смогут петербуржцы, которые будут вакцинироваться с 1 ноября. Также при обращении в медицинскую организацию его смогут получить и те, кто привился до этой даты.

Важно отметить, что получить этот сертификат можно будет и без регистрации в ЕСИА. Он будет выдаваться мигрантам, а также гражданам, которые не имеют регистрации в Петербурге.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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