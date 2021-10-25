Туристам не хотят возвращать деньги за отмененные из-за локдауна поездки в Санкт-Петербург

Сегодня, 14:49

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Туристам не хотят возвращать деньги за отмененные из-за локдауна поездки в Санкт-Петербург

Многие туристы, бронировавшие ране туры в Петербург на ноябрьские праздники, решили отказаться от поездки в Северную столицу, но теперь не могут вернуть уплаченные наперед деньги.

Туроператоры подтверждают информацию о том, что туристы массово отказываются от туров. Как сообщает Фонтанка, поступили запросы на отмену около 90% уже проданных путевок. Но турагентства деньги не хотят возвращать, отмечая, что не всегда можно вернуть деньги за тур. Авиакомпании и отельеры утверждают, что введенные в Петербурге ограничения не являются основанием для полного возврата средств.

Многие путешественники покупали билеты по эконом-тарифу, который не предполагает возврата денег, и даже может допускать штраф за изменение даты вылета. РЖД отменяет туристические поезда, но все равно удерживает часть оплаты за групповые перевозки.

В основном отказываются от путешествия в Петербург группы с детьми. Это связано с введением обязательного ПЦР-тестирования, а также из-за того, что невозможно проводить экскурсии и посещать рестораны. В Петербурге с 30 октября по 7 ноября будут закрыты практически все кафе, рестораны, магазины, кроме продовольственных. Посещать музеи и театры можно будет только с QR-кодом о вакцинации. Транспорт будет работать по графику выходного дня.

Отельеры в основном возвращают деньги, но при этом крупные отели снимают с брони штрафы. И  турагентства пытаются согласовать условия отмены брони. Пока же отельеры говорят о том, что уже отменено примерно трети заказов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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