В трехлетнем бюджете Санкт-Петербурга на соцподдержку планируют выделить 317 млрд рублей

На следующие три года в планах руководства Санкт-Петербурга заложить в бюджет 317 миллиардов рублей. Эти деньги будут выделены для социальной поддержки почти двум миллионам петербуржцев.

По информации пресс-службы Смольного, об этом в Законодательном собрании заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Кроме финансовой поддержки в Петербурге будет введено «Социальное казначейство» и «Социальный сертификат».

С помощью «Социального казначейства» можно будет отслеживать, как и в каком количестве предоставляется поддержка нуждающимся слоям населения.

«Мы должны добиться принципа, когда льготы ходят за человеком, а не человек за льготами», — подчеркнул Беглов.

«Социальный сертификат» начнет работать с 2023 года. Он будет именным. С помощью «Социального сертификата» любой житель Санкт-Петербурга сможет получить оплаченную бюджетом социальную услугу.

Губернатор сообщил, что человек должен решать самостоятельно, где он хочет получить услугу — в государственном или частном секторе.

«88 из 240 действующих в Северной столице мер социальной поддержки направлены на детей и семьи с детьми», — уточнил Александр Беглов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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