Число госпитализированных за сутки петербуржцев с коронавирусом выросло почти вдвое

528 петербуржцев с коронавирусом были госпитализированы за минувшие сутки в городе на Неве. Свежие данные сообщили в Смольном 27 октября.

Как отмечают «Невские новости», число госпитализированных за сутки выросло почти вдвое. Сутками ранее в больницы с ковидом попали 326 горожан.

В ковид-стационарах Петербурга на текущий момент находится 7 969 человек, причем 716 - это пациенты реанимационных отделений, а 371 - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Коэффициент распространения инфекции опустился до 0,89 при норме в 1. В Северной столице для ковид-больных были развернуты 9 488 коек, из них только 33,38 % остаются свободными.

Амбулаторное лечение от коронавирусной инфекции проходят 38 295 человек, на карантине находятся 5 468 горожан.

Число летальных исходов от коронавируса в Петербурге вторые сутки подряд превышает 70 случаев. При этом ранее в октябре число летальных исходов за сутки было в пределах от 55 до 69 человек.

Между тем всероссийская статистика по летальным исходам побила очередной антирекорд - от ковида за минувшие сутки скончались 1 123 человека.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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