Роспотребнадзор допустил расширение обязательной вакцинации в Санкт-Петербурге

А QR-код дадут? Кому положен медотвод от прививки против коронавируса и как его получить
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Руководитель отдела эпидемиологического надзора Петербуржкого управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия сообщила, что перечень профессий для обязательной вакцинации придется значительно расширить. Учитывая ситуацию с распространением коронавируса в России, эта мера сейчас обсуждается в Роспотребнадзоре.
«Пик заболеваемости в России мы ожидаем к декабрю», — подчеркнула Чхинджерия.
В связи с этим планируется до 15 декабря ввести обязательную вакцинацию на предприятиях торговли, общепита, общественного транспорта и в ряде других сфер. На всех предприятиях Петербурга, которые относятся к перечисленным сферам, должно быть привито не менее 80 процентов сотрудников.
Представители бизнеса Северной столицы подготовили открытое письмо губернатору Александру Беглову. В письме они обращаются с просьбой объявить в С-Петербурге обязательную вакцинацию во всех отраслях экономики.
В период с 30 октября по 7 ноября в Северной столице вступают в действие усиленные противоэпидемические меры, в ходе которых полностью останавливается работа организаций общепита и торговли. Кроме того, с ноября в С-Петербурге вводится обязательное предъявление QR-кодов при посещении всех общественных мест.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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