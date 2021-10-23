Роспотребнадзор допустил расширение обязательной вакцинации в Санкт-Петербурге

Руководитель отдела эпидемиологического надзора Петербуржкого управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия сообщила, что перечень профессий для обязательной вакцинации придется значительно расширить. Учитывая ситуацию с распространением коронавируса в России, эта мера сейчас обсуждается в Роспотребнадзоре.

«Пик заболеваемости в России мы ожидаем к декабрю», — подчеркнула Чхинджерия.

В связи с этим планируется до 15 декабря ввести обязательную вакцинацию на предприятиях торговли, общепита, общественного транспорта и в ряде других сфер. На всех предприятиях Петербурга, которые относятся к перечисленным сферам, должно быть привито не менее 80 процентов сотрудников.

Представители бизнеса Северной столицы подготовили открытое письмо губернатору Александру Беглову. В письме они обращаются с просьбой объявить в С-Петербурге обязательную вакцинацию во всех отраслях экономики.

В период с 30 октября по 7 ноября в Северной столице вступают в действие усиленные противоэпидемические меры, в ходе которых полностью останавливается работа организаций общепита и торговли. Кроме того, с ноября в С-Петербурге вводится обязательное предъявление QR-кодов при посещении всех общественных мест.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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