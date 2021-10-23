Администрация Крыма не подтвердила информацию о визите Беглова на полуостров

Сегодня, 13:19

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Администрация Крыма не подтвердила информацию о визите Беглова на полуостров
Источник: gov.spb.ru

Пресс-служба Правительства Республики Крым не смогла подтвердить визит на полуостров губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

По некоторым данным, поездка Беглова состоялась на прошлой неделе. Ряд источников утверждал, что губернатор Северной столицы провел встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым, завершив визит в минувшую пятницу, 22 октября.

В частности, Telegram-канал «АНП – агентство новостей политики» сообщал, что переговоры могли касаться увольнения шести глав административных районов Крыма. Эксперты полагали, что поездка была связана с намерением Беглова оказать содействие местному руководству для выхода из управленческого кризиса.

Тем не менее официального подтверждения встречи Беглова и Аксенова пока нет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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