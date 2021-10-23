Беглов не собирается покидать Петербург до конца 2021 года

А QR-код дадут? Кому положен медотвод от прививки против коронавируса и как его получить
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Петербургский губернатор Александр Беглов вернулся из отпуска, который провел в Крыму, и не намерен покидать город до конца текущего года на фоне сложной эпидемиологической ситуации. Об этом сообщили осведомленные источники.
Губернатор вернулся из Крыма 22 октября и уже на следующий день подписал распоряжение о введении нового локдауна в Петербурге в период с 30 октября по 7 ноября в связи с резко возросшим количеством заболевших коронавирусом. Согласно полученной информации, он также пообещал не покидать город до конца 2021 года и не уходить в отпуск на фоне сложной эпидемиологической обстановки в условиях коронавируса.
Постановление Александра Беглова предусматривает введение новых ограничений на территории Петербурга. В городе с 30 октября по 7 ноября закрываются многие заведения общественного питания, ограничивается работа салонов красоты и культурных учреждений. Также вводятся запреты на проведение массовых мероприятий.
Плюс ко всему власти Петербурга объявили о введении QR-кодов. Александр Беглов уже заявлял о недопустимо низком проценте привитых петербуржцев.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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