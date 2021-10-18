В Петербурге зафиксировали максимальную с начала года заболеваемость COVID-19

Сегодня, 15:19

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В Петербурге зафиксировали максимальную с начала года заболеваемость COVID-19

За минувшие сутки в Петербурге коронавирус был выявлен у 3360 человек - это максимум с начала года, с 5 января. На это указывают свежие данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в городе на Неве зарегистрировано 683 103 случая заражения.

Еще 67 жизней за сутки, что минули, унес в Петербурге коронавирус. Общее число смертей от COVID-19 достигло 23 296. Выздоровело 2887 человек за прошедшие сутки. Всего за время пандемии с заболеванием справились 623 226 человек.

Минувшей ночью «Фонтанка», ссылаясь на информацию своего источника, написала, что сегодня в городе может быть объявлено о локдауне, который, как ожидается, начнется с 30 октября. Ограничения могут быть аналогичны тем, которые вводятся московскими властями.

Общероссийская статистика за минувшие сутки стала еще печальнее. Число летальных исходов увеличилось на 1075 (это максимум с начала пандемии), а количество заражений - на 37 678.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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