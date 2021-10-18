Комздрав объяснил петербуржцам, кому можно получить медотвод от вакцинации

Сегодня, 08:44

0

Image 16+
Комздрав объяснил петербуржцам, кому можно получить медотвод от вакцинации

Для того, чтобы выдали QR-код, в городе Санкт-Петербурге вакцинироваться против вируса SARS-CoV-2 нужно отнюдь не каждому жителю этого мегаполиса. Чиновники городского комитета по здравоохранению объяснили петербуржцам о том, кто из граждан имеет право официального получения медотвода. 

Инфекционист клиники К+31 Екатерина Рензина рассказала, что освободить от обязательной прививочной кампании медицинские специалисты Северной столицы могут пациентов с острыми инфекционными и неинфекционными болезнями. Также медотвод обязаны предоставлять всем гражданам, у которых в данный момент происходит обострение заболеваний хронического характера. Этот документ имеет свой период действия, а именно 2-4 недели. 

Необязательно проходить прививочную кампанию и ещё двум категориям жителей Санкт-Петербурга: женщинам в состоянии беременности и кормящим мамам. Прохождение в настоящее время иммуносупрессивной терапии также является поводом, чтобы человеку выдали медотвод. Врачи знают, что медотвод с постоянным сроком действия необходимо выдавать аллергикам. Это те пациенты, организм которых слишком негативно среагировал на первую дозу вакцины. 

При рассмотрении вопроса оформления медотводов чрезвычайно важную роль имеет наличие у людей тяжелых хронических заболеваний: почечной, печеночной недостаточности. Участковый врач, обслуживающий таких пациентов, обязан выдать им соответствующую справку, подтверждающую конкретное заболевание. Конечно, QR-коды этим гражданам не дадут, они получат только справку, однако система совершенствуется, и этих людей в перспективе учтут в электронной базе данных.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Комздрав объяснил петербуржцам, кому можно получить медотвод от вакцинации

Сегодня, 08:44

Под окнами больницы в Петербурге нашли тело женщины, потерявшей из-за коронавируса родителей

18-10-2021, 09:34

В Ленинградской области скоростной поезд «Сапсан» сбил коляску с младенцем

16-10-2021, 15:34

Суточная госпитализация коронавирусных пациентов в Петербурге превысила 500

16-10-2021, 14:29

Свыше 6 тысяч парадных будут отремонтированы в Петербурге к концу года

15-10-2021, 13:04

После вакцинации от коронавируса петербурженка вылечилась от СПИДа

14-10-2021, 14:09

В Петербурге учительницу биологии вынудили уволиться из-за блога о секс-просвете

12-10-2021, 14:59

В Петербурге предприниматели назвали рост зарплат угрозой для бизнеса

11-10-2021, 10:09

В больницах Петербурга стало в пять раз больше вакцинированных заболевших коронавирусом

8-10-2021, 18:49

Случаи редкой болезни возросли среди детей в Петербурге на фоне коронавируса COVID-19

7-10-2021, 14:39

Энергетический кризис в Китае лишит жителей Петербурга модной одежды

4-10-2021, 10:29

«Курортная мафия» наводнила ЗакС

2-10-2021, 14:04

Уровень безработицы в Санкт-Петербурге за год снизился в четыре раза

2-10-2021, 12:09

В Петербурге метрополитен планирует закупить «холодный туман» для борьбы с COVID-19

2-10-2021, 12:09

В Петербурге арестовали двух мужчин, задержанных в ходе 50 обысков

1-10-2021, 12:29

В Петербурге госпитализировали 13-летнюю девочку, которую избивает и не кормит пьяная мать

30-09-2021, 19:39

В Петербурге порезы и ожоги нашли у доставленной в соццентр девочки-подростка

29-09-2021, 14:24

В Петербурге откроется китайский супермаркет

27-09-2021, 17:59

В Петербурге после ремонта открылся МФЦ на Туристской улице

27-09-2021, 13:39

Потерявшегося в Петербурге 10-летнего мальчика нашли живым через двое суток

26-09-2021, 13:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Турция может вмешаться в вооруженный конфликт на Донбассе

Турция может вмешаться в вооруженный конфликт на Донбассе

Вчера, 09:09

0

Турция может оказать помощь Украине в захвате непризнанных республик Донбасса. Речь может идти не только о поставках...

Подробнее
Кедми: бездарные действия руководства НАТО способствуют укреплению армии России

Кедми: бездарные действия руководства НАТО способствуют укреплению армии России

19-10-2021, 16:09

0

Последние выступления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга прокомментировал эксперт Яков Кедми. Он...

Подробнее
Комплексы РЭБ вновь атаковали самолет ВМС США в районе Керченского пролива

Комплексы РЭБ вновь атаковали самолет ВМС США в районе Керченского пролива

19-10-2021, 21:09

0

Руководство ВВС США снова несколько часов назад устроило осознанную провокацию в районе крымской границы Российской...

Подробнее
19FortyFive: НАТО ждут проблемы в случае войны с Россией

19FortyFive: НАТО ждут проблемы в случае войны с Россией

19-10-2021, 16:54

0

Аналитик американского медийного ресурса 19FortyFive Алан Каннингем сообщил, что Россия неуклонно наращивает свою...

Подробнее
Социальные выплаты граждан РФ защитят от списания за долги

Социальные выплаты граждан РФ защитят от списания за долги

19-10-2021, 15:49

0

Госдума России запретила списывать у граждан назначенные государством социальные выплаты за долги. Как подчеркнул...

Подробнее
Турецкие беспилотники ударили по территории Сирии

Турецкие беспилотники ударили по территории Сирии

20-10-2021, 21:54

0

Турецкие беспилотники нанесли удары по территории Сирии. Сообщается, что атак было не меньше трех. Предположительно это...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Уже получают по 58 878 рублей. Жителям РФ рассказали, на какие выплаты они имеют право

Уже получают по 58 878 рублей. Жителям РФ рассказали, на какие выплаты они имеют право

20-10-2021, 11:29

0

Детали получения крупной денежной выплаты от государства озвучили специалисты Пенсионного фонда России. Указывается,...

Подробнее
10 кораблей ВМФ РФ и ВМС КНР угрожающе направились в сторону США

10 кораблей ВМФ РФ и ВМС КНР угрожающе направились в сторону США

20-10-2021, 08:29

0

К границам США после учений в Японском море, направились сразу 10 военных судов и подводных лодок России и Китая....

Подробнее
Врачи и вирусологи рассказали, к чему может привести нерабочая неделя

Врачи и вирусологи рассказали, к чему может привести нерабочая неделя

20-10-2021, 15:09

0

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в России обсуждается введение дополнительных нерабочих дней....

Подробнее
Россиян предупредили об опасности витамина D при борьбе с коронавирусом COVID-19

Россиян предупредили об опасности витамина D при борьбе с коронавирусом COVID-19

20-10-2021, 10:59

0

Российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Билобок объяснил, когда витамин D может навредить здоровью. Как известно,...

Подробнее