Комздрав объяснил петербуржцам, кому можно получить медотвод от вакцинации

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Для того, чтобы выдали QR-код, в городе Санкт-Петербурге вакцинироваться против вируса SARS-CoV-2 нужно отнюдь не каждому жителю этого мегаполиса. Чиновники городского комитета по здравоохранению объяснили петербуржцам о том, кто из граждан имеет право официального получения медотвода.
Инфекционист клиники К+31 Екатерина Рензина рассказала, что освободить от обязательной прививочной кампании медицинские специалисты Северной столицы могут пациентов с острыми инфекционными и неинфекционными болезнями. Также медотвод обязаны предоставлять всем гражданам, у которых в данный момент происходит обострение заболеваний хронического характера. Этот документ имеет свой период действия, а именно 2-4 недели.
Необязательно проходить прививочную кампанию и ещё двум категориям жителей Санкт-Петербурга: женщинам в состоянии беременности и кормящим мамам. Прохождение в настоящее время иммуносупрессивной терапии также является поводом, чтобы человеку выдали медотвод. Врачи знают, что медотвод с постоянным сроком действия необходимо выдавать аллергикам. Это те пациенты, организм которых слишком негативно среагировал на первую дозу вакцины.
При рассмотрении вопроса оформления медотводов чрезвычайно важную роль имеет наличие у людей тяжелых хронических заболеваний: почечной, печеночной недостаточности. Участковый врач, обслуживающий таких пациентов, обязан выдать им соответствующую справку, подтверждающую конкретное заболевание. Конечно, QR-коды этим гражданам не дадут, они получат только справку, однако система совершенствуется, и этих людей в перспективе учтут в электронной базе данных.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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