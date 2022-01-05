В рождественские морозы Петербург от снега чистят всего 306 единиц спецтехники

Даже меньше, чем было. Пенсия за январь неприятно удивила граждан РФ
Январские выплаты уже начали приходить пенсионерам и, как оказалось, не у всех граждан пенсия стала больше. С 1 января...Подробнее
Убирать улицы заснеженного и заледенелого Петербурга днем 7 января вышло всего 306 уборочных машин, свидетельствуют данные, полученные с интерактивной карты Комитета по благоустройству города.
В Петербурге в начале января несколько раз шел сильный снег. Вместе с осадками в городе заметно похолодало. Нестабильные погодные условия еще сильнее осложнили ситуацию в Северной столице. В связи с этим Смольный направил на уборку заснеженного города всего 306 снегоуборочных машин.
Согласно данным интерактивной карты, в некоторых районах города спецтехники крайне мало. При этом некоторые снегоуборочные машины стоят без движения. В частности, такая ситуация наблюдается в Кировском и Красносельском районах города.
Аналогичным образом обстоят дела и в Центральном районе Петербурга. Горожане продолжают жаловаться на гололед и снежные кучи.
Еще осенью губернатор Александр Беглов заявлял, что город полностью готов к наступлению зимы. По его словам, Смольный обновил парк снегоуборочной техники и провел тщательную проверку всех систем ЖКХ. Однако первый сильный снегопад продемонстрировал обратную ситуацию. С наступлением холодов в Петербурге увеличилось количество коммунальных аварий, а также ДТП, вызванных плохой ликвидацией последствий непогоды.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Январские выплаты уже начали приходить пенсионерам и, как оказалось, не у всех граждан пенсия стала больше. С 1 января...Подробнее
С января многие выплаты россиянам будут начисляться в автоматическом режиме. С нового года вступило в силу правило,...Подробнее
Это значительно облегчит жизнь многим гражданам. Специалисты рассказали о пенсионерах, которых смогут перевести на...Подробнее
Уже в ближайшие дни многие россияне смогут получить новую денежную выплату. Деньги зачислят гражданам на карту, но...Подробнее
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин озвучил перспективы экономического будущего России на...Подробнее
Пока петербуржцы продолжают испытывать неудобства из-за некачественной уборки снега в городе, губернатор Александр...Подробнее
В США зафиксировано рекордное суточное число новых случаев коронавируса - Университет Джонса Хопкинса сообщает более...Подробнее
В рамках альянса в эту пятницу состоится экстренная видеоконференция, участие в которой примут министры иностранных дел...Подробнее
Сегодня днём горожане сняли на видео свинью, одиноко разгуливающую по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга. По...Подробнее
До 25 января россияне могут получить от Пенсионного фонда денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей. По некоторым...Подробнее
Комментировать