В рождественские морозы Петербург от снега чистят всего 306 единиц спецтехники

Убирать улицы заснеженного и заледенелого Петербурга днем 7 января вышло всего 306 уборочных машин, свидетельствуют данные, полученные с интерактивной карты Комитета по благоустройству города.

В Петербурге в начале января несколько раз шел сильный снег. Вместе с осадками в городе заметно похолодало. Нестабильные погодные условия еще сильнее осложнили ситуацию в Северной столице. В связи с этим Смольный направил на уборку заснеженного города всего 306 снегоуборочных машин.

Согласно данным интерактивной карты, в некоторых районах города спецтехники крайне мало. При этом некоторые снегоуборочные машины стоят без движения. В частности, такая ситуация наблюдается в Кировском и Красносельском районах города.

Аналогичным образом обстоят дела и в Центральном районе Петербурга. Горожане продолжают жаловаться на гололед и снежные кучи.

Еще осенью губернатор Александр Беглов заявлял, что город полностью готов к наступлению зимы. По его словам, Смольный обновил парк снегоуборочной техники и провел тщательную проверку всех систем ЖКХ. Однако первый сильный снегопад продемонстрировал обратную ситуацию. С наступлением холодов в Петербурге увеличилось количество коммунальных аварий, а также ДТП, вызванных плохой ликвидацией последствий непогоды.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700