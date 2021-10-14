Суточная госпитализация коронавирусных пациентов в Петербурге превысила 500

За сутки, что минули, в больницы Северной столицы с коронавирусом и пневмониями были госпитализированы еще 513 пациентов. Такие данные приводит Смольный в своей ежедневной сводке, передает «Фонтанка».

При этом число госпитализированных больше, чем днем ранее - вчера сообщалось о 493 горожанах, поступивших в больницы. Выписали из медучреждений 451 пациента. Свободный коечный фонд для коронавирусных больных сократился до 24,86%.

В стационарах остаются 6979 пациентов, из них 631 - в отделениях реанимации, 299 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего в городе на Неве под больных коронавирусом развернуты 9 482 специализированных коек.

Амбулаторно от ковид на текущий момент лечатся 34 654 петербуржца.

За сутки в Петербурге выявлено 3088 новых случаев коронавирусной инфекцией. 67 человек, увы, не смогли справиться с заболеванием и скончались.

С начала пандемии в городе было зарегистрировано около 600 тысяч случаев ковида.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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