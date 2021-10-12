Свыше 6 тысяч парадных будут отремонтированы в Петербурге к концу года

Сегодня, 13:04

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Свыше 6 тысяч парадных будут отремонтированы в Петербурге к концу года

В Санкт-Петербурге к концу нынешнего года обещают отремонтировать 6 251 парадную. Работы, как сообщает пресс-служба жилищного комитета города, будут проведены в рамках сводного плана текущего ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Комплексным ремонтом будут охвачены 1700 парадных. В соответствии с новыми требованиями, утвержденными в январе жилищным комитетом, в подъездах приведут в порядок лестничные клетки, отремонтируют входные группы, полы, стены и потолки. Будут установлены новые оконные блоки.

Кроме того, предполагается замена почтовых ящиков и осветительных приборов.

Согласно информации пресс-службы, в Адмиралтейском, Петродворцовом и Московском районах города на Неве будет отремонтировано больше всего парадных - 307, 305 и 297 соответственно. В Калининском районе ремонт будет проведен в 192 подъездах, а в Приморском - в 137.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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