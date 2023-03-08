«ТД А.П.Иванов» получил рекордную прибыль несмотря на скандалы с качеством питания в школах

Комбинат «ТД А.П.Иванов», который уже несколько лет подряд обслуживает школы Фрунзенского района Санкт-Петербурга, поставил рекорд по чистой прибыли по итогам работы за 2022 год.

Согласно бухгалтерскому отчету «ТД А.П.Иванов», опубликованному в базе данных «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году комбинат смог почти в два раза увеличить чистую прибыль, несмотря на многочисленные скандалы, связанные с качеством поставляемого школьникам питания.

Так, активист Павел Бойченко взял интервью у представителя родительского комитета школы №448 Фрунзенского района, которую обслуживает «ТД А.П.Иванов». Мама ученицы сообщила о плохом качестве питания в столовой, за которую родители платят деньги.

«Не нравится в питании холодная еда, невкусная пища, нет мяса в супе, бульоны на воде. Дети едят только борщ и гороховый суп, а все остальные - не едят. Не едят подливы - невкусные. Рыбные котлеты не едят. Получается, что мы «работаем на помойку». Те деньги, что мы платим за комплексный обед идут в помойку. У нас есть экзотический салат «Морковка с изюмом». Дети его не едят категорически! Нормальный человек тоже такое есть не станет», - рассказала женщина.

Кроме того, ранее одна из бывших сотрудниц комбината сообщила об антисанитарии на кухне и отсутствии необходимого оборудования для приготовления еды, из-за которых дети получают на обеды с червями и синие омлеты.

«Там даже нет нормальных емкостей для омлета. Они все алюминиевые, а он дает реакцию, омлеты синеют. И в одной школе старое, и во второй. Во второй школе вообще отвратительное. Там, извините меня, мармит под горячие блюда еще при Петре Первом был установлен!» - высказалась экс-работница «ТД А.П.Иванов».

Стоит отметить, причиной рекордной прибыли комбината могло стать повышение тарифов на школьное питание. В 2022 году губернатор Петербурга Александр Беглов поднял стоимость на обеды в учебных заведениях на 70-100%, объяснив инициативу якобы ростом цен на продукты. Градоначальник также отметил, что комбинаты несут убытки, однако «ТД А.П.Иванов», как видно, никаких финансовых проблем не испытал.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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