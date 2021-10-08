В Петербурге учительницу биологии вынудили уволиться из-за блога о секс-просвете

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Учительница биологии Ольга Щеголева из школы при консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге под давлением родителей своих учеников была вынуждена написать заявление на увольнение с работы.
В своем Instagram педагог отметила, что мамы и папы предпочли переложить ответственность за действия собственных детей на нее. Ведь именно они, родители, ответственны за потребляемый в сети контент их детьми, которым еще не исполнилось 18 лет.
«У меня есть блог, помеченный как блог для взрослых. Я никогда не рассказывала детям о своей деятельности в этой области», - заверила учительница.
Ее блог называется «Секс-просвет по науке». Учитель развернуто отвечает на вопросы, которые волнуют многих подростков об интимной стороне жизни.
«Тут ты узнаешь все о своем теле и о том, как рассказать это ребенку», - так сформулирована идея блога, нацеленного, в первую очередь, в помощь родителей.
Но многие из них это, очевидно, так и не поняли, передает «Российская газета».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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