Случаи редкой болезни возросли среди детей в Петербурге на фоне коронавируса COVID-19

По словам главного внештатного специалиста по инфекционным болезням у детей Минздрава России и ФМБА Юрия Лобзина в Санкт-Петербурге увеличились случаи болезни Кавасаки среди детей на фоне перенесенной коронавирусной инфекции. Юрий Лобзин заявил об этом 6 октября на II Международном форуме «Дни вирусологии 2021».

В своем докладе врач сообщил, что до начала пандемии в северной столице регистрировалось два-три случая болезни Кавасаки в год.

«Только за последний месяц с таким диагнозом госпитализировано 19 детей. Если так будет продолжаться и дальше, то уже к концу года мы можем получить страшную цифру — 5,2% на 100 тыс. детей. Хочется надеяться, что мы ошибаемся», — отметил Лобзин.

У 18 из 19 детей, которые поступили в Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА в Петербурге, был иммунитет к коронавирусной инфекции. Дети были доставлены с лихорадкой и респираторными нарушениями.

Болезнь Кавасаки — очень редкое заболевание, при котором поражаются средние и мелкие миндалины. В ходе течения болезни наблюдается лихорадка, изменения слизистых оболочек, кожи, поражение коронарных и других висцеральных артерий с возможным образованием аневризм, тромбозов и разрывов сосудистой стенки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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