Случаи редкой болезни возросли среди детей в Петербурге на фоне коронавируса COVID-19

Сегодня, 14:39

0

Image 16+
Случаи редкой болезни возросли среди детей в Петербурге на фоне коронавируса COVID-19

По словам главного внештатного специалиста по инфекционным болезням у детей Минздрава России и ФМБА Юрия Лобзина в Санкт-Петербурге увеличились случаи болезни Кавасаки среди детей на фоне перенесенной коронавирусной инфекции. Юрий Лобзин заявил об этом 6 октября на II Международном форуме «Дни вирусологии 2021».

В своем докладе врач сообщил, что до начала пандемии в северной столице регистрировалось два-три случая болезни Кавасаки в год.

«Только за последний месяц с таким диагнозом госпитализировано 19 детей. Если так будет продолжаться и дальше, то уже к концу года мы можем получить страшную цифру — 5,2% на 100 тыс. детей. Хочется надеяться, что мы ошибаемся», — отметил Лобзин.

У 18 из 19 детей, которые поступили в Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА в Петербурге, был иммунитет к коронавирусной инфекции. Дети были доставлены с лихорадкой и респираторными нарушениями.

Болезнь Кавасаки — очень редкое заболевание, при котором поражаются средние и мелкие миндалины. В ходе течения болезни наблюдается лихорадка, изменения слизистых оболочек, кожи, поражение коронарных и других висцеральных артерий с возможным образованием аневризм, тромбозов и разрывов сосудистой стенки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Случаи редкой болезни возросли среди детей в Петербурге на фоне коронавируса COVID-19

Сегодня, 14:39

Энергетический кризис в Китае лишит жителей Петербурга модной одежды

4-10-2021, 10:29

«Курортная мафия» наводнила ЗакС

2-10-2021, 14:04

Уровень безработицы в Санкт-Петербурге за год снизился в четыре раза

2-10-2021, 12:09

В Петербурге метрополитен планирует закупить «холодный туман» для борьбы с COVID-19

2-10-2021, 12:09

В Петербурге арестовали двух мужчин, задержанных в ходе 50 обысков

1-10-2021, 12:29

В Петербурге госпитализировали 13-летнюю девочку, которую избивает и не кормит пьяная мать

30-09-2021, 19:39

В Петербурге порезы и ожоги нашли у доставленной в соццентр девочки-подростка

29-09-2021, 14:24

В Петербурге откроется китайский супермаркет

27-09-2021, 17:59

В Петербурге после ремонта открылся МФЦ на Туристской улице

27-09-2021, 13:39

Потерявшегося в Петербурге 10-летнего мальчика нашли живым через двое суток

26-09-2021, 13:44

У 90-летнего жителя Петербурга украли 5 млн рублей

25-09-2021, 17:29

51-летний петербуржец спрятался в пруду от изранившего его ножом самокатчика

25-09-2021, 13:49

В УИК №2311 Петербурга зафиксировано нарушение процедуры подсчета голосов

25-09-2021, 13:39

За парковку на газонах в Санкт-Петербурге с июня вынесли штрафов более чем на 2 млн рублей

25-09-2021, 08:59

В Петербурге ограничительные меры продлены до конца октября

24-09-2021, 21:44

49-летний моряк задержан по подозрению в насилии над 3-летней дочерью в Петербурге

24-09-2021, 14:24

Число избирателей на УИК №343 Петербурга завысили в несколько раз

24-09-2021, 12:59

Петербуржец не смог проголосовать на участке №570 из-за чужих данных в списке

23-09-2021, 12:59

Чечина проигнорировала замечания Памфиловой

22-09-2021, 17:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Baijiahao: маневры кораблей российского ВМФ в море Лаптевых вызвали панику в Вашингтоне

Baijiahao: маневры кораблей российского ВМФ в море Лаптевых вызвали панику в Вашингтоне

5-10-2021, 09:19

0

Эксперты из КНР сделали вывод о том, что маневры Военно-морского флота России в море Лаптевых впечатлили американцев и...

Подробнее
Daily Mail опубликовало тайные планы ученых США и Китая создать новый коронавирус

Daily Mail опубликовало тайные планы ученых США и Китая создать новый коронавирус

Вчера, 12:54

0

Ученые из Китая и США планировали создать новый коронавирус, который не имел бы прямых «предков» в природе. Об этом...

Подробнее
Тегеран и Анкара приготовились к вооруженному конфликту в Закавказье

Тегеран и Анкара приготовились к вооруженному конфликту в Закавказье

5-10-2021, 19:49

0

Тегеран и Анкара могут сойтись в вооруженном противостоянии уже в ближайшее время — об этом сообщили военные...

Подробнее
NI: война с РФ в Прибалтике обернется катастрофой для НАТО

NI: война с РФ в Прибалтике обернется катастрофой для НАТО

5-10-2021, 11:34

0

Известный специалист по мировым вооружениям и аналитик в сфере безопасности из Соединенных Штатов Америки Дэвид Пайн...

Подробнее
По 30 818 рублей. Какие семьи имеют право на выплату от государства

По 30 818 рублей. Какие семьи имеют право на выплату от государства

5-10-2021, 09:59

0

Некоторые российские семьи начали получать внушительные региональные выплаты, пишет «Конкурент». Речь, как уточняет...

Подробнее
Cumhuriyet: Эрдоган пытался «подкупить» Путина на саммите

Cumhuriyet: Эрдоган пытался «подкупить» Путина на саммите

5-10-2021, 13:34

0

Турецкие СМИ до сих пор обсуждают итоги саммита в Сочи, где встретились Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. В частности,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Иммунолог Жемчугов объяснил, почему вакцина от ковида стала слабее

Иммунолог Жемчугов объяснил, почему вакцина от ковида стала слабее

4-10-2021, 19:49

0

По мнению терапевта-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, спрогнозировать наперед...

Подробнее
Российский кардиолог Наталья Ионова заявила, что не признает диагноз коронавирус COVID-19

Российский кардиолог Наталья Ионова заявила, что не признает диагноз коронавирус COVID-19

5-10-2021, 07:59

0

Врач-кардиолог областного Центра реабилитации Оренбурга Наталья Ионова уверена, что коронавирус COVID-19 является...

Подробнее
В Казани похоронные бюро отказываются хоронить умерших от COVID-19

В Казани похоронные бюро отказываются хоронить умерших от COVID-19

5-10-2021, 21:34

0

Умерших от коронавируса в Казани хоронят практически так же, как всех. Хотя еще совсем недавно умерших от ковида...

Подробнее
В Иране пригрозили Азербайджану войной отобрать Нахичевань и Карабах

В Иране пригрозили Азербайджану войной отобрать Нахичевань и Карабах

Вчера, 11:14

0

В Иране готовы к войне против Азербайджана и могут уничтожить эту страну, если Баку не прекратит провокации у иранской...

Подробнее