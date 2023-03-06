Утром 9 марта на уборку заснеженного Петербурга отправили лишь 228 единиц спецтехники

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Утром 9 марта петербуржцы вынуждены стоять в пробках на нерасчищенных от снега и наледи дорогах. Усугубляют ситуацию многочисленные ДТП, зафиксированные в разных районах Северной столицы.
Согласно данным сервиса «Яндекс», утром 9 марта в городе на Неве зафиксированы шестибалльные пробки. Основная причина образования пробок и ДТП на автомагистралях Петербурга — это некачественная работа коммунальных предприятий и отсутствие контроля за снегоуборкой со стороны Смольного.
По данным интерактивной карты на сайте Комитета по благоустройству Петербурга, утром на расчистку автомобильных дорог и тротуаров города было отправлено лишь 228 единиц спецтехники. Несмотря на заявления губернатора Александра Беглова о полной готовности города к зиме и рапорты Комблага об обновлении автопарка снегоуборочных машин, в Смольном продолжают экономить на спецтехнике.
Некачественная уборка снега и наледи является системной проблемой города на Неве, которая доставляет массу неудобств петербуржцам. Горожане продолжают массово травмироваться при падении на льду. Ранее журналисты сообщали о смерти двух петербуржцев в результате полученных травм при падении на гололеде.
Календарная зима закончилась, однако по всему города продолжают лежать на газонах оставленные коммунальщиками кучи Беглова». Огромные сугробы демонстрируют провал реформы ЖКХ, которую активно продвигали в Смольном. Ранее координатор движения Центральный район за комфортную среду обитания Ярослав Костров заявил, что в Северной столице нет эффективной методики уборки территорий.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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