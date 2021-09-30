«Курортная мафия» наводнила ЗакС

Сегодня, 14:04

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«Курортная мафия» наводнила ЗакС
Фото: gov.spb.ru

В ЗакС Петербурга 1 октября избрали председателей профильных комиссий и комитетов. По инициативе нового спикера парламента Александра Бельского, голосовать предложили «пакетом», то есть одобрив или отклонив сразу всех кандидатов.

Почти все ведомства возглавили представители «Единой России», за исключением Ирины Ивановой из КПРФ. Ей была вверена комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству. Руководителем комитета по законодательству стал экс-глава Финляндского округа Всеволод Беликов, бюджетно-финансовый комитет возглавил Михаил Барышников, комиссию по городскому хозяйству – Валерий Гарнец, ответственным за соцполитикувыбран Александр Ржаненков, за культуру - Юрий Авдеев. Константин Чебыкин возглавил комиссию по законности и правопорядку, Юрий Гладунов –по устройству государственной власти, а Александр Ходосок –по экологии и природопользованию. 

Примечательно, чтона прежних местах остались Юрий Авдеев и Юрий Гладунов. Их, как и Александра Ходоска, ряд СМИ и источников называют людьми экс-спикера ЗакС Вячеслава Макарова. Однако некоторые данные указывают, что Ходосоки Гладуновмогут быть знакомы с Бельским по работе в Курортном районе, где будущий спикер с 2014 по 2019 годы занимал должность председателя муниципального совета Сестрорецка. Не исключено, что многолетнее знакомствои могло обеспечить депутатам места в профильных комитетах. Юрий Гладуновв 1999-2011 годах управлял администрацией МО «Зеленогорск», в 2008 также возглавил комиссию по благоустройству, экологии, охране природы и памятников Общественного совета в Курортном районе. Александр Ходосокв 2009 году были збран депутатом Муниципального совета города Зеленогорска, а в 2013 году стал его председателем. 

Ранее некоторые СМИ писали о «курортной мафии» в правительстве Санкт-Петербурга. Помимо Бельского, к ней относят замглавы города Александра Беглова Николая Бондаренко, а также председателя ГИК Наталью Чечину, проработавших в Курортном районе около двух десятков лет. Там же Бельский познакомился с Бегловым – будущий спикер возглавлял Фонд при храме Сестрорецка, в попечительский совет которого входил будущий градоначальник. После того, как Беглов возглавил Петербург, карьера Бельского резко пошла вверх. Спустя три месяца после назначения нового главы города Бельский возглавил комитет территориального развития, а после стал вице-губернатором по внутренней политике. 

Как считают в ЦИК, Бельский влиял на решения ГИК Петербурга, действовавшего вопреки рекомендациям Центризбиркома и назначавшего главами ТИК людей, чья репутация вызывала сомнения в федеральном центре. Перед выборами в прессу попал так называемый «список Бельского» с рекомендованными к избранию кандидатурами, которые действительно одержали победу. При этом голосование в Северной столице сопровождалось массовыми сообщениями о фальсификациях, что вызвало недовольство в ЦИК. 

Покидая должность спикера Закс, Макаров сохранил в Санкт-Петербурге рычаги влияния. Его дочь Марина Макарова (Лыбанева) избралась в Заксобрание от Петроградского района, часть парламентских комиссий также возглавили близкие к нему люди. Подконтрольными бывшему спикеру называют, в частности, Константина Чебыкина, о чем ранее сообщали в прессе, а также Михаила Барышникова. Благодаря ему Макаров сохранил контроль за распределением финансов, в том числе депутатской поправки. 

Итоги выборов глав профильных комитетов Заксобрания Петербурга указывают на то, что влияние Макарова по-прежнему велико. В настоящее время в СМИ и профильных ТГ-каналах высказывают разные предположения о том, кто по-прежнему подконтролен Макарову, а кто перешел на сторону Беглова и Бельского. Так, ТГ «Скипетр», который приписывают депутату ЗакС Надежде Тихоновой, сообщает, что Авдеев, Ходосок и Гладунов никогда не были «промакаровскими», и сейчас выступают на стороне Смольного. Таким образом, противостояние между командой Беглова и Макаровым продолжается.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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