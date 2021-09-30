В Петербурге метрополитен планирует закупить «холодный туман» для борьбы с COVID-19

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В течение двух лет, начиная с января будущего года, в Петербургском метрополитене собираются с помощью «холодного тумана» «изгонять» из подземки коронавирус и другие вирусы. Обработка планируется проводиться ежедневно по одному разу с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.
В настоящее время Метрополитен Санкт-Петербурга находится в поисках подрядчика, который установит систему «холодного тумана» на каждой станции метро. На сайте госзакупок появился соответствующий конкурс. Начальная стоимость проекта - 272 млн рублей.
«Оказание услуг по профилактической дезинфекции пассажирских помещений с применением некоррозийных или низкокоррозийных дезинфицирующих средств путем одновременной обработки воздуха, горизонтальных, вертикальных и боковых поверхностей («холодный туман») на станциях ГУП «Петербургский метрополитен». Цель услуги: профилактика и борьба с инфекционными заболеваниями (в т.ч. COVID-19)», - указано в проектных документах.
Если эпидобстановка не будет превышать допустимые нормы, то обработка подземки будет проводиться по одному разу в день. Если же будут введены режим ограничений, связанных с распространением инфекционных заболеваний или режим повышенной готовности, «холодный туман будет использоваться дважды в сутки - «в ночное время с 03:00 до 04:00 и в период работы метрополитена для транспортного обслуживания пассажиров во время предоставления технологического перерыва».
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 октября 2021 года, после чего 25 октября будут подведены итоги тендера.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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