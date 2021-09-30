Уровень безработицы в Санкт-Петербурге за год снизился в четыре раза

Мониторинг уровня безработицы в Санкт-Петербурге продемонстрировал снижение показателя почти в 4 раза за последние 12 месяцев. Позитивная тенденция развития экономики города привела к тому, что Петербург стал российским регионом с самым низким показателем бедности среди населения, передает «ТАСС».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что согласно данным городского совета по социальной политике, уровень безработицы в регионе за последний год сократился вчетверо. В ходе рабочего совещания с членами правительства Петербурга чиновник указал, что в немалой степени формированию такой тенденции способствовало повышение доходов малоимущих петербуржцев методом создания рабочих мест и оказания соцподдержки.

«Год назад у нас было более ста тысяч безработных, сегодня - 25 тысяч. Это 2,1% от трудоспособного населения города. Это самый низкий показатель по всей России, чему мы рады и чем гордимся», - прокомментировал Александр Беглов.

Губернатор добавил, что в регионе продолжают открываться рабочие места с высокооплачиваемой оплатой труда, массово формируются места для работы инвалидов, пенсионеров, подростков и семей с детьми. Чиновник отметил, что даже во время пандемии уровень бедности в Санкт-Петербурге оставался в допустимых значениях — благодаря активной программе по социальным льготам, а также созданию мест временного трудоустройства безработных.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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