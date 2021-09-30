Уровень безработицы в Санкт-Петербурге за год снизился в четыре раза

Сегодня, 12:09

0

Image 16+
Уровень безработицы в Санкт-Петербурге за год снизился в четыре раза

Мониторинг уровня безработицы в Санкт-Петербурге продемонстрировал снижение показателя почти в 4 раза за последние 12 месяцев. Позитивная тенденция развития экономики города привела к тому, что Петербург стал российским регионом с самым низким показателем бедности среди населения, передает «ТАСС».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что согласно данным городского совета по социальной политике, уровень безработицы в регионе за последний год сократился вчетверо. В ходе рабочего совещания с членами правительства Петербурга чиновник указал, что в немалой степени формированию такой тенденции способствовало повышение доходов малоимущих петербуржцев методом создания рабочих мест и оказания соцподдержки. 

«Год назад у нас было более ста тысяч безработных, сегодня - 25 тысяч. Это 2,1% от трудоспособного населения города. Это самый низкий показатель по всей России, чему мы рады и чем гордимся», - прокомментировал Александр Беглов. 

Губернатор добавил, что в регионе продолжают открываться рабочие места с высокооплачиваемой оплатой труда, массово формируются места для работы инвалидов, пенсионеров, подростков и семей с детьми. Чиновник отметил, что даже во время пандемии уровень бедности в Санкт-Петербурге оставался в допустимых значениях — благодаря активной программе по социальным льготам, а также созданию мест временного трудоустройства безработных.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«Курортная мафия» наводнила ЗакС

Сегодня, 14:04

Уровень безработицы в Санкт-Петербурге за год снизился в четыре раза

Сегодня, 12:09

В Петербурге метрополитен планирует закупить «холодный туман» для борьбы с COVID-19

Сегодня, 12:09

В Петербурге арестовали двух мужчин, задержанных в ходе 50 обысков

Вчера, 12:29

В Петербурге госпитализировали 13-летнюю девочку, которую избивает и не кормит пьяная мать

30-09-2021, 19:39

В Петербурге порезы и ожоги нашли у доставленной в соццентр девочки-подростка

29-09-2021, 14:24

В Петербурге откроется китайский супермаркет

27-09-2021, 17:59

В Петербурге после ремонта открылся МФЦ на Туристской улице

27-09-2021, 13:39

Потерявшегося в Петербурге 10-летнего мальчика нашли живым через двое суток

26-09-2021, 13:44

У 90-летнего жителя Петербурга украли 5 млн рублей

25-09-2021, 17:29

51-летний петербуржец спрятался в пруду от изранившего его ножом самокатчика

25-09-2021, 13:49

В УИК №2311 Петербурга зафиксировано нарушение процедуры подсчета голосов

25-09-2021, 13:39

За парковку на газонах в Санкт-Петербурге с июня вынесли штрафов более чем на 2 млн рублей

25-09-2021, 08:59

В Петербурге ограничительные меры продлены до конца октября

24-09-2021, 21:44

49-летний моряк задержан по подозрению в насилии над 3-летней дочерью в Петербурге

24-09-2021, 14:24

Число избирателей на УИК №343 Петербурга завысили в несколько раз

24-09-2021, 12:59

Петербуржец не смог проголосовать на участке №570 из-за чужих данных в списке

23-09-2021, 12:59

Чечина проигнорировала замечания Памфиловой

22-09-2021, 17:14

В Петербурге построят метро за 150 млрд рублей

21-09-2021, 17:54

В ТИК №3 неправомочно отказывают в рассмотрении жалоб на нарушения

21-09-2021, 17:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Украине разрешили не платить долги РФ

Украине разрешили не платить долги РФ

30-09-2021, 09:29

0

Британский суд постановил списать долг Украины в 3 миллиарда долларов, которые страна задолжала России за евробонды....

Подробнее
США проиграли РФ сражение за Европу

США проиграли РФ сражение за Европу

Вчера, 09:29

0

Усиление энергетического кризиса в Европе продемонстрировало неспособность США обеспечить энергоресурсом европейский...

Подробнее
Аналитик Рожин: Россия и Турция намерены добиться вывода американских войск из Сирии

Аналитик Рожин: Россия и Турция намерены добиться вывода американских войск из Сирии

30-09-2021, 11:19

0

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган на трехчасовых переговорах в Сочи, которые проходили за...

Подробнее
Терапевт назвала предпочтительные препараты для ревакцинации

Терапевт назвала предпочтительные препараты для ревакцинации

29-09-2021, 17:19

0

Для проведения ревакцинации от коронавируса отлично подходят препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом рассказала...

Подробнее
Научный сотрудник РАН объяснил истерику Запада из-за ситуации в Мали

Научный сотрудник РАН объяснил истерику Запада из-за ситуации в Мали

30-09-2021, 12:34

0

Заключение соглашения о сотрудничестве правительства Мали с российской «ЧВК Вагнера» стало ощутимым ударом по амбициям...

Подробнее
В РФ заболеваемость ВИЧ оказалась в десять раз выше европейского уровня

В РФ заболеваемость ВИЧ оказалась в десять раз выше европейского уровня

29-09-2021, 21:09

0

Старший научный сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН ЦНИИ...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

По 3 тыс. рублей каждому: Новая выплата набирает популярность

По 3 тыс. рублей каждому: Новая выплата набирает популярность

30-09-2021, 10:39

0

Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала о том, что в сентябре уже более 2 млн молодых людей оформили «Пушкинскую...

Подробнее
В Петербурге госпитализировали 13-летнюю девочку, которую избивает и не кормит пьяная мать

В Петербурге госпитализировали 13-летнюю девочку, которую избивает и не кормит пьяная мать

30-09-2021, 19:39

0

30 сентября, ночью, в полицию Выборгского района Петербурга сообщили из Педиатрического университета о 13-летней...

Подробнее
По 7 389 ежемесячно: жители России уже получают новое пособие

По 7 389 ежемесячно: жители России уже получают новое пособие

30-09-2021, 08:54

0

Получить ежемесячное пособие могут беременные женщины с низким уровнем доходов. Инициатором этих выплат стал президент...

Подробнее
Кто ответит за смерть мамы? Как привитые вакциной «ЭпиВакКорона» умирают от COVID-19

Кто ответит за смерть мамы? Как привитые вакциной «ЭпиВакКорона» умирают от COVID-19

30-09-2021, 22:44

0

Вакцинация от коронвируса препаратом «ЭпиВакКорона» не эффективна, уверено говорят немало тех граждан, которые...

Подробнее