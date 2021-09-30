Уровень безработицы в Санкт-Петербурге за год снизился в четыре раза

Украине разрешили не платить долги РФ
Британский суд постановил списать долг Украины в 3 миллиарда долларов, которые страна задолжала России за евробонды....Подробнее
Мониторинг уровня безработицы в Санкт-Петербурге продемонстрировал снижение показателя почти в 4 раза за последние 12 месяцев. Позитивная тенденция развития экономики города привела к тому, что Петербург стал российским регионом с самым низким показателем бедности среди населения, передает «ТАСС».
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что согласно данным городского совета по социальной политике, уровень безработицы в регионе за последний год сократился вчетверо. В ходе рабочего совещания с членами правительства Петербурга чиновник указал, что в немалой степени формированию такой тенденции способствовало повышение доходов малоимущих петербуржцев методом создания рабочих мест и оказания соцподдержки.
«Год назад у нас было более ста тысяч безработных, сегодня - 25 тысяч. Это 2,1% от трудоспособного населения города. Это самый низкий показатель по всей России, чему мы рады и чем гордимся», - прокомментировал Александр Беглов.
Губернатор добавил, что в регионе продолжают открываться рабочие места с высокооплачиваемой оплатой труда, массово формируются места для работы инвалидов, пенсионеров, подростков и семей с детьми. Чиновник отметил, что даже во время пандемии уровень бедности в Санкт-Петербурге оставался в допустимых значениях — благодаря активной программе по социальным льготам, а также созданию мест временного трудоустройства безработных.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Британский суд постановил списать долг Украины в 3 миллиарда долларов, которые страна задолжала России за евробонды....Подробнее
Усиление энергетического кризиса в Европе продемонстрировало неспособность США обеспечить энергоресурсом европейский...Подробнее
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган на трехчасовых переговорах в Сочи, которые проходили за...Подробнее
Для проведения ревакцинации от коронавируса отлично подходят препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом рассказала...Подробнее
Заключение соглашения о сотрудничестве правительства Мали с российской «ЧВК Вагнера» стало ощутимым ударом по амбициям...Подробнее
Старший научный сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН ЦНИИ...Подробнее
Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала о том, что в сентябре уже более 2 млн молодых людей оформили «Пушкинскую...Подробнее
30 сентября, ночью, в полицию Выборгского района Петербурга сообщили из Педиатрического университета о 13-летней...Подробнее
Получить ежемесячное пособие могут беременные женщины с низким уровнем доходов. Инициатором этих выплат стал президент...Подробнее
Вакцинация от коронвируса препаратом «ЭпиВакКорона» не эффективна, уверено говорят немало тех граждан, которые...Подробнее
Комментировать