В Петербурге откроется китайский супермаркет

Бомбардировщики ВКС РФ отработали удары по украинскому флоту и кораблям НАТО
Российская боевая авиация оперативно среагировала на провокационные действия ВСУ в ходе военных учений в Черном море....Подробнее
В Северной столице России откроется первый продуктовый китайский супермаркет. Располагаться он будет на Лиговском проспекте, информирует издание «Петербургский дневник».
Председатель Китайского общества в Петербурге Чэнь Чжиган рассказал, что в городе на Неве спрос на китайскую кухню и товары из Поднебесной все время растет. В связи с этим и было принято решение открыть первый супермаркет.
Свои двери для посетителей он распахнет в течение месяца.
«Это будет продуктовый магазин. При нем также будет работать небольшая сувенирная лавка и маленькое кафе. В нем покупатели смогут приобрести и отведать настоящий китайский молочный чай, легкие тортики и национальные сладости», — проанонсировал открытие супермаркета Чжиган.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российская боевая авиация оперативно среагировала на провокационные действия ВСУ в ходе военных учений в Черном море....Подробнее
Российский ракетный крейсер «Москва», являющийся флагманом Черноморского флота ВМФ РФ, пресек провокации ВМС Украины...Подробнее
Новые денежные начисления от Сбербанка будут предоставлены россиянам уже с 27 сентября — указывается, что получить...Подробнее
В Петербурге 23 сентября около полуночи на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о том, что в пруду у дома 73 по...Подробнее
Из однокомнатной квартиры двух пенсионеров в Пушкинском районе Петербурга украли 5 млн рублей. Как позже выяснилось, 22...Подробнее
Аналитики американского военного издания Military Watch назвали российский танк Т-14 «Армата» лучшим, чем танки НАТО....Подробнее
США опасаются по поводу того, что их ракеты уступают вооружению конкурирующих держав, таких как Россия и Китай, которые...Подробнее
Российский стелс-бомбардировщик ПАК ДА может стать самой серьезной (после ядерного вооружения) угрозой для США. Об этом...Подробнее
Поставки электрической энергии государствам Евросоюза из Российской Федерации существенно увеличились. Это произошло...Подробнее
Человеческий иммунитет всегда ослабевает осенью, и тогда появляется множество возможностей, чтобы вирус проник в...Подробнее
Комментировать