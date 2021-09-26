В Петербурге откроется китайский супермаркет

В Северной столице России откроется первый продуктовый китайский супермаркет. Располагаться он будет на Лиговском проспекте, информирует издание «Петербургский дневник».

Председатель Китайского общества в Петербурге Чэнь Чжиган рассказал, что в городе на Неве спрос на китайскую кухню и товары из Поднебесной все время растет. В связи с этим и было принято решение открыть первый супермаркет.

Свои двери для посетителей он распахнет в течение месяца.

«Это будет продуктовый магазин. При нем также будет работать небольшая сувенирная лавка и маленькое кафе. В нем покупатели смогут приобрести и отведать настоящий китайский молочный чай, легкие тортики и национальные сладости», — проанонсировал открытие супермаркета Чжиган.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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