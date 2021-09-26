В Петербурге после ремонта открылся МФЦ на Туристской улице

В понедельник, 27 сентября, завершился ремонт многофункционального центра на Туристской улице, 11/1 в Приморском районе Санкт-Петербурга. Помещение приведено в соответствии с Единым общероссийским фирменным стилем «Мои Документы», сообщает издание «78.ру».

В пресс-службе МФЦ рассказали, что кроме проведенного ремонта в помещении разработана детальная навигация. Она поможет посетителям очень быстро сориентироваться во время визита.

Кроме того, позаботились и о маломобильных группах населения - посещать центр им станет проще.

В многофункциональном центре на Туристской оборудована и зона для самообслуживания посетителей. В частности, там установлен специальный компьютер, который предоставляет доступ к двум важным порталам - федеральному «Госуслуги» (www.gosuslugi.ru) и региональному gu.spb.ru.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700