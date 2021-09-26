Потерявшегося в Петербурге 10-летнего мальчика нашли живым через двое суток

Бомбардировщики ВКС РФ отработали удары по украинскому флоту и кораблям НАТО
Российская боевая авиация оперативно среагировала на провокационные действия ВСУ в ходе военных учений в Черном море....Подробнее
В Петербурге через двое суток поисков сотрудники правоохранительных органов совместно с волонтерами отряда «ЛизаАлерт» разыскали 10-летнего мальчика. Никита жив, с ним все в порядке, отец уже забрал его из отделения полиции.
10-летний школьник ушел из своего дома в Невском районе 23 сентября, сообщает «Фонтанка». Но в школе, куда он направлялся, так и не появился. Мать и отец ребенка в этот же день забили тревогу и обратились за помощью к спасателям «ЛизаАлерт».
Волонтеры сработали оперативно. Они растиражировали ориентировки, и уже вечером в субботу, 25 сентября, Никита нашелся.
«Найден, жив», — проинформировали на ВК-странице поискового отряда.
Волонтеры также поблагодарили за помощь всех граждан, которые помогали им в поисках мальчика и оказывали содействие.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российская боевая авиация оперативно среагировала на провокационные действия ВСУ в ходе военных учений в Черном море....Подробнее
Российский ракетный крейсер «Москва», являющийся флагманом Черноморского флота ВМФ РФ, пресек провокации ВМС Украины...Подробнее
Новые денежные начисления от Сбербанка будут предоставлены россиянам уже с 27 сентября — указывается, что получить...Подробнее
В Петербурге 23 сентября около полуночи на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о том, что в пруду у дома 73 по...Подробнее
Из однокомнатной квартиры двух пенсионеров в Пушкинском районе Петербурга украли 5 млн рублей. Как позже выяснилось, 22...Подробнее
Аналитики американского военного издания Military Watch назвали российский танк Т-14 «Армата» лучшим, чем танки НАТО....Подробнее
США опасаются по поводу того, что их ракеты уступают вооружению конкурирующих держав, таких как Россия и Китай, которые...Подробнее
Российский стелс-бомбардировщик ПАК ДА может стать самой серьезной (после ядерного вооружения) угрозой для США. Об этом...Подробнее
Поставки электрической энергии государствам Евросоюза из Российской Федерации существенно увеличились. Это произошло...Подробнее
Человеческий иммунитет всегда ослабевает осенью, и тогда появляется множество возможностей, чтобы вирус проник в...Подробнее
Комментировать