Потерявшегося в Петербурге 10-летнего мальчика нашли живым через двое суток

В Петербурге через двое суток поисков сотрудники правоохранительных органов совместно с волонтерами отряда «ЛизаАлерт» разыскали 10-летнего мальчика. Никита жив, с ним все в порядке, отец уже забрал его из отделения полиции.

10-летний школьник ушел из своего дома в Невском районе 23 сентября, сообщает «Фонтанка». Но в школе, куда он направлялся, так и не появился. Мать и отец ребенка в этот же день забили тревогу и обратились за помощью к спасателям «ЛизаАлерт».

Волонтеры сработали оперативно. Они растиражировали ориентировки, и уже вечером в субботу, 25 сентября, Никита нашелся.

«Найден, жив», — проинформировали на ВК-странице поискового отряда.

Волонтеры также поблагодарили за помощь всех граждан, которые помогали им в поисках мальчика и оказывали содействие.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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