В УИК №2311 Петербурга зафиксировано нарушение процедуры подсчета голосов

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За время трехдневного голосования Санкт-Петербург отметился множеством различных нарушений, многие из которых были совершены в последний день выборов, 19 сентября, в вечернее и ночное время.
Одним из районов, где зафиксировали такие «поздние» нарушения, оказался Калининский. Так, 24 сентября на «Карту нарушений» поступила жалоба от члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Он заметил, что в 21:21 УИК №2311 19 сентября в избиркоме еще даже не приступали к процедуре подсчета голосов.
Мотив «запоздалого» подсчета неизвестен. Очевидно, в данном случае имеет место нарушение процедуры подсчета голосов, считает заявитель.
Ранее СМИ обращали внимание на другие нарушения, замеченные за УИКами в Калининском районе. Например, на участке №538 председатель отказался делать заверенные копии актов о голосовании за 17-18 сентября. Наблюдатели заметили, что на участке был поврежден сейф-пакет.
Также сообщалось, что на УИК №444 в Калининском районе велась «ночная жизнь». По информации наблюдателей, 18 сентября в период с 23:00 до 02:00 неизвестные лица работали с сейфами. На следующий день проблемой занимались на уровне местного ТИК.
Еще одним ярким инцидентом в Калининском районе стали фальсификации на УИК №473. Ночью члены комиссии, не стесняясь камеры, производили не совсем понятные манипуляции с бюллетенями. Когда наблюдатели зафиксировали нарушение, члены УИК стали искать отговорки и заявлять о якобы необходимости перепроверки документов посреди ночи.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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