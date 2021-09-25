За парковку на газонах в Санкт-Петербурге с июня вынесли штрафов более чем на 2 млн рублей

25-09-2021, 08:59

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За парковку на газонах в Санкт-Петербурге с июня вынесли штрафов более чем на 2 млн рублей

Число штрафов, выписанных в Санкт-Петербурге за парковку в неположенных местах, всего за 4 месяца превысило 2 миллиона рублей —такие данные предоставили в Государственной административно-технической инспекции. При этом чаще всего нарушители оставляли свой транспорт на газонах и во входах в дома, передает «Фонтанка.ру».

Нарушители парковки принесли в государственную казну более 2 миллионов рублей — именно столько было взыскано специалистами Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга с июня 2021 года. Известно, что рейды ГАТИ регулярно осуществлялись во всех районах города — при этом больше всего нарушителей было выявлено в Кировском, Красносельском, Московском и Колпинском районах. 

Специалисты определили, что часть нарушителей парковалась на газонах в течение нескольких месяцев и даже лет, о чем свидетельствовали показания соседей. На втором месте в рейтинге неправильных парковок был отмечен подход к подъездам, а также места с мусорными баками. Указывается, что на улице Трефолева фургон Isuzu несколько месяцев простоял на газоне, пока окончательно не проржавел — в ходе рейда ГАТИ он был эвакуирован на штрафплощадку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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