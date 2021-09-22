49-летний моряк задержан по подозрению в насилии над 3-летней дочерью в Петербурге

В Москве 16-летний подросток подозревается в убийстве своих родителей
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В Петербурге мужчину обвинила в педофилии его жена, заявив, что он надругался над дочерью.
Источник в правоохранительных органах рассказал, что подозреваемый уже задержан, передает КП Петербург. Он также рассказал, что в правоохранительные органы женщина обратилась в августе 2020 года. Жительница одной из квартир на Петергофском шоссе заявляла, что ее муж, 49-летний капитан промыслового корабля, изнасиловал их дочь 2017 года рождения.
«22 августа 2020 года в полицию обратилась жительница одного из домов по Петергофскому шоссе Красносельского района. Она рассказала, что с 8 августа ее муж, которому на тот момент было 49 лет, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении их трехлетней дочери», - сообщил источник.
По обращению матери несовершеннолетней девочки после проведенной проверки было заведено уголовное дело. 50-летний моряк задержан и помещен в изолятор. Расследование дела продолжается. Устанавливается также причастность задержанного к другим случаям насилия несовершеннолетних.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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