49-летний моряк задержан по подозрению в насилии над 3-летней дочерью в Петербурге

Сегодня, 14:24

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49-летний моряк задержан по подозрению в насилии над 3-летней дочерью в Петербурге

В Петербурге мужчину обвинила в педофилии его жена, заявив, что он надругался над дочерью.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что подозреваемый уже задержан, передает КП Петербург.  Он также рассказал, что в правоохранительные органы женщина обратилась в августе 2020 года. Жительница одной из квартир на Петергофском шоссе заявляла, что ее муж, 49-летний капитан промыслового корабля, изнасиловал их дочь 2017 года рождения.

«22 августа 2020 года в полицию обратилась жительница одного из домов по Петергофскому шоссе Красносельского района. Она рассказала, что с 8 августа ее муж, которому на тот момент было 49 лет, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении их трехлетней дочери», - сообщил источник.

По обращению матери несовершеннолетней девочки после проведенной проверки было заведено уголовное дело. 50-летний моряк задержан и помещен в изолятор. Расследование дела продолжается. Устанавливается также причастность задержанного к другим случаям насилия несовершеннолетних.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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