Число избирателей на УИК №343 Петербурга завысили в несколько раз

Результаты голосования на УИК №343 в Выборгском районе, вероятно, не соответствуют реальному волеизъявлению граждан. Об этом свидетельствует получение избиркомом 3500 бюллетеней при том, что на участке голосовали всего 539 человек.

Как сообщает Telegram-канал «Наблюдатели Петербурга», в конце августа состоялось заседание территориального избиркома №22, в ходе которого было принято решение о распределении бюллетеней по УИКам. Согласно п.13 ст. 63 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», выделяемое для каждой УИК число бюллетеней может превышать число реальных участников голосования максимум на 0,5%.

Тем не менее, участок №343 получил 3500 соответствующих документа при заявленном числе избирателей в 539 человек. Наблюдатели убеждены, что в данном случае речь идет о прямом нарушении действующего законодательства, ответственность за которое лежит на членах ТИК №22. В этой связи член ТИК №22 с правом решающего голоса обжаловал такое решение в СПбИК. Последняя с приведенными доводами согласилась и направила в адрес председателя территориальной комиссии письмо с требованиями законодательства РФ.

Примечательно, что, не дожидаясь ответа от петербургского избиркома, ТИК №22 в ходе прошедшего 7 сентября заседания внес изменения в решение от 27 августа, «добавив» к имеющимся 539 избирателям 3100 человек.

«Основная аргументация сводилась к тому, что на УИК №343 голосуют курсанты, и курсантов много. Никаких подтверждающих документов предоставлено не было», — отмечается в записи «Наблюдателей Петербурга».

Все это позволяет констатировать, что на УИК №343 в Выборгском районе список избирателей «разросся» в несколько раз. Каким образом произошли подобные изменения, остается только догадываться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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