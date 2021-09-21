Петербуржец не смог проголосовать на участке №570 из-за чужих данных в списке

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Член участковой избирательной комиссии №570 Калининского района Санкт-Петербурга сообщил порталу «Карта нарушений на выборах» о том, что один из горожан, пришедших проголосовать на данный участок 19 сентября, не получил бюллетень из-за неверных данных в списке.
По словам заявителя, в соответствующей строке оказались вписаны паспортные данные другого человека, из-за чего житель Петербурга не получил бланк для волеизъявления и не смог отдать голос в пользу своего кандидата. Это является нарушением в ведении списка избирателей. УИК №570 относится к территориальной комиссии (ТИК) №37.
Накануне, 22 сентября, городской Избирком подвел итоги прошедших выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Несмотря на огромное количество зафиксированных грубых нарушений в период с 17 по 19 сентября, а также в ходе подсчета голосов в десятках УИК Северной столицы, результаты голосования официально отменили только на семи участках.
Много сообщений о нарушениях поступили от петербуржцев, членов участковых комиссий и наблюдателей еще в первый день голосования — 17 сентября. Имели место вбросы, попадающие под статью 142 УК РФ, путаница при работе с книгами избирателей, неправильно опечатанные стационарные и переносные ящики для голосования, неопломбированные сейфы и сейф-пакеты, массовое волеизъявление сотрудников бюджетных организаций и курсантов, отказы в предоставлении заверенных копий протоколов УИК и другие. Все это негативно сказывается на имидже второго по численности населения города России.
В ходе заседания ЦИК РФ, прошедшего 20 сентября, Элла Памфилова призвала Санкт-Петербургскую избирательную комиссию (СПбИК) не торопиться с подведением итогов выборов и разобраться со всеми фактами фальсификаций на участках. Она подчеркнула, что Центризбирком дает время до пятницы, 24 сентября, на принятие решительных мер по всем установленным нарушениям. Однако возглавляемая Натальей Чечиной СПбИК приняла решение не дожидаться окончания отведенного срока и поспешно огласила итоги.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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