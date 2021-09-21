Чечина проигнорировала замечания Памфиловой

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Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина заявила, что реагировала на все замечания со стороны контролирующих органов во время проведения парламентских выборов. При этом Горизбирком не отреагировала на рекомендации и требования главы ЦИК Эллы Памфиловой.
По информации «Фонтанки», по итогам трехдневного голосования по выборам в Госдуму и Заксобрание Петербурга ночью с избирательных участков массово сбегали председатели участковых комиссий, не выдавая копии протоколов. Комментируя ситуацию, Чечина заявила, что она их не видела, но были уставшие члены комиссий, и председатели в том числе. По ее мнению, вероятно, они просто прерывались на какое-то время, чтобы «отдохнуть».
«У нас работали достаточно много контролирующих органов в этот раз: и Центральная избирательная комиссия, и международные наблюдатели, и члены Совета по правам человека. С их стороны замечания, которые слышала, которые мне присылали, — я на это реагировала», – заявила председатель ГИК.
Очевидно, госпожа Чечина реагировала не на все замечания, учитывая тот факт, что она открыто проигнорировала рекомендации Памфиловой по принятию мер для устранения зафиксированных нарушений и привлечения лиц, допустивших беспредел во время избирательного процесса, к ответственности.
Ранее Элла Александровна подчеркнула, что в Санкт-Петербурге как минимум на 6-7 участках результаты выборов могли быть признаны недействительными. Чтобы дать региональным избиркомам возможность обстоятельно изучить все жалобы, установить нарушения и принять по ним соответствующие решения для составления объективных показателей, Памфилова посоветовала не спешить с подведением итогов.
Несмотря на это, уже в минувший вторник, 21 сентября, состоялось заседание петербургского избиркома под руководством Натальи Валентиновны. Лишь 3 члена комиссии проголосовали против утверждения результатов состоявшихся выборов, указав на множество грубейших нарушений в виде вбросов бюллетеней и манипуляций с избирательной документацией, однако итоги голосования были приняты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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