Петербургские гиды призвали депутатов ЗакСа не голосовать за поправки, позволяющие уничтожать исторические здания

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Гиды и экскурсоводы Санкт-Петербурга призвали депутатов ЗакСа не голосовать за поправки к закону о «зонах охраны». Документ выведет из-под охранного статуса некоторые исторические объекты, например, школу Берггольц, склады Кокоревых и 160 домов Нарвской заставы. Объекты рискуют попасть под снос.
Жители Северной столицы продолжают бороться сохранение исторических зданий на фоне планов принятия поправок к закону № 820-7 о «зонах охраны». На сторону горожан также встали гиды и экскурсоводы. Около 87 экспертов подписали обращение с просьбой к депутатам не поддерживать эти изменения.
Стоит отметить, что поправки позволят Смольному вывести из-под охранного законодательства множество ценных объектов архитектуры. Среди них ― школа поэтессы Ольги Берггольц, склады Кокоревых возле Московского вокзала и дома в Нарвской заставе. Последние попали в программу застроенных территорий (РЗТ), против которой активно выступают петербуржцы.
Гиды и экскурсоводы заявили, что ни один объект не стоит уничтожения культурной памяти Санкт-Петербурга. По их мнению, каждый из них можно включать в программы экскурсий.
Ранее суд отклонил иск петербуржцев против губернатора Беглова и ЗакСа. Горожане требовали исключение из программы РЗТ домов микрорайона в Нарвской заставе. Однако они намерены продолжать борьбу за спасение зданий.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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