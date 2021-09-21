В ТИК №3 неправомочно отказывают в рассмотрении жалоб на нарушения

Председатель ТИК №3 (Кировский район) в Петербурге Ольга Шалашова, судя по всему, не хочет рассматривать жалобы на нарушения на итоговом заседании комиссии, сообщил Телеграм-канал общественной организации «Наблюдатели Петербурга» во вторник, 21 сентября.

Канал также приводит «аргументацию» Шалашовой:

«– Нам сейчас со всего города сотню жалоб принесут, и мы так никогда не закончим.

– У вас были сутки для подачи жалоб».

Комиссия ушла на перерыв, но перед этим председатель ТИК №3 якобы сказала, что новую жалобу примут с условием рассмотрения её после окончания заседания, отмечают авторы ТГ-канала.

При этом, по российскому законодательству, все жалобы, полученные территориальной комиссией во время выборов, должны быть рассмотрены до итогового заседания ТИК.

Также канал приводит еще один любопытный диалог, который состоялся между Михаилом Молочниковым, членом комиссии с правом решающего голоса, и председателем Шалашовой. Он показал ей фотографию предполагаемого нарушения. На что Шалашова ответила просто:

- Ну мы же не знаем, в какой момент подсчета это снято.

Напомним, по информации СМИ, репутация Ольги Шалашовой достаточно неоднозначная. Как писало издание «Закс.ру» , в 2018 году Шалашова в первый раз возглавила ТИК №3. Тогда «Наблюдатели Петербурга» припомнили ей работу в УИК №1651 (Петроградский район) в 2014 году. По информации общественной организации, на участке могли происходить странные вещи с досрочным голосованием. Например, «Наблюдатели Петербурга» фиксировали избирателей, которые заявляли, что оказывались в списке досрочно проголосовавших.

Ранее о многочисленных нарушениях на выборах в Петербурге, которые прошли 17-19 сентября, рассказывали многие кандидаты, наблюдатели, члены комиссий.

Например, в УИК №538 Калининского района председатель отказался делать заверенные копии актов о голосовании за 17-18 сентября. Также на участке было зафиксировано повреждение сейф-пакета, писали ТГ-каналы. На избирательном участке №803 произошла потасовка, закончившаяся опрокидываем урны с бюллетенями.

Были замечены многочисленные попытки вбросов бюллетеней, а также «карусели». Например, в УИК №1806 Санкт-Петербурга был предотвращен вброс за дочь спикера петербургского парламента Вячеслава Макарова Марину Лыбаневу. Кроме того, на разных участках города отмечалась «пропажа» сейфов. Например, на участках №1474 (Невский район) и №1362 (Московский район), по словам наблюдателей, отсутствовал второй сейф. Всего же их должно быть два: для хранения выборной документации и для сейф-пакетов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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